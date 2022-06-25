日本嚴格規範墮胎須配偶同意 G7成員國唯一

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（中央社東京25日綜合外電報導）日本對婦女墮胎有著「必須配偶同意」的嚴格規範，不僅是七大工業國集團（G7）唯一，放諸全球203個國家，包含日本也僅有11個國家或地區有類似規定。

美國聯邦最高法院推翻1973年保障墮胎權的裁定，賦予全美各州禁止墮胎權力，也讓墮胎規範嚴格的日本意外被「掃到」。美媒一篇文章直指「日本是先進國家中女性墮胎權利最受輕視的國家」。

日本最大在野黨立憲民主黨官網一份資料指出，日本從1907年的明治時代以來，就在刑法第212條到216條明訂墮胎罪禁止墮胎，但隨著「母體保護法」施行，同意在符合一定條件下准許墮胎，厚生勞動省統計，2020年墮胎件數為14萬5340件。

日本允許進行人工流產手術的條件有兩項，第一項是「因身體上及經濟上理由會損及母體健康的情況」，第二項則是「受到暴行或脅迫強暴而懷孕」。

如果因為第一項條件決定墮胎的話，原則上必須獲得配偶同意。日本人工流產手術僅限懷孕未滿22週。

●日本台灣等11國 規定墮胎要配偶同意

這篇資料介紹，全球203個國家中，僅有11個國家或地區的法律規定人工流產手術必須要有配偶同意，分別是日本、台灣、印尼、土耳其、沙烏地阿拉伯、敘利亞、葉門、科威特、摩洛哥、阿拉伯聯合大公國，及赤道幾內亞共和國。

日本政府厚生勞動省針對必須獲配偶同意才能墮胎的規定，已在2021年3月提出政策方針，僅限發生家暴造成婚姻關係事實上破裂、要獲對方同意有困難的情況下可免除同意。

1994年的聯合國國際人口與發展會議，倡議「性與生殖健康及權利」，將生產或不生產視為女性基本人權；聯合國消除對婦女一切歧視委員會，2016年也勸告日本政府廢除女性墮胎須配偶同意的要件。

立憲民主黨在這份資料中表示，基於現況將擴增保障有關性與生殖的女性健康與權利的對策；為了讓女性能基於自我決定權在身心健康情況下自主生活，將給予整體上的協助。

日本新聞工作者豬瀨聖今天撰文介紹，美國媒體華盛頓郵報（The Washington Post）6月14日一篇由駐東京特派員撰寫的文章提到「日本人工流產雖然合法，但幾乎都要獲得女性丈夫的同意」。

華郵這篇文章中提到，「在其他許多先進國家中視為理所當然的性與生殖健康及權利，但在父權社會的日本難獲同意」，強烈暗示日本墮胎問題的根基是性別問題。

文章也介紹日本熊本市慈惠醫院持續接受匿名雙親無法撫養的嬰兒，也就是所謂「嬰兒保護艙」（日文稱嬰兒郵箱）的現況。

文章在採訪孕婦與學者專家等人後認為，日本之所以會一直有人利用「嬰兒保護艙」這樣的制度，其中一個原因就是在日本墮胎很困難。

文中還提到，日本有政治人物因為擔憂少子化進展可能更加快速，所以對墮胎抱持否定想法；相較從女性人權及母體健康出發，日本社會更多從經濟觀點來討論墮胎問題。

這篇文章也介紹，在七大工業國集團（G7）中只有日本墮胎必須獲配偶同意；就算放到全世界也僅有11個國家或地區有這項規定。韓國女性以前也需要配偶同意才能墮胎，但已在2020年廢除。

●日本墮胎至今只有手術無口服藥

日本對墮胎的意識還體現在口服墮胎藥方面。讀賣新聞2021年底曾報導，英國一間藥廠有意向日本政府提出口服墮胎藥的製造販售申請，如果審查一切順利，預估一年內將獲得批准，成為日本第一款口服墮胎藥，提供女性身心負擔較低的人工流產選擇。

從法國1988年批准墮胎藥以來，全球已有超過70個國家允許女性使用；日本過去對墮胎抱持否定想法，一直以來沒有就引進墮胎藥深入討論，所以並未被批准使用。

日本至今只能透過手術方式進行人工流產；手術主要分成擴張搔刮術及真空吸引術兩種。

由於人工流產非屬日本醫療保險給付範圍，上述兩種手術花費約需10萬日圓到20萬日圓（約新台幣2萬2000元到4萬4000元）不等，費用相當昂貴；至於墮胎藥的價格，根據世界衛生組織（WHO）資料顯示，國際上平均價格約740日圓，相較手術負擔來得低。（譯者：黃名璽/核稿：陳正健）1110625