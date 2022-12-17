印尼新刑法禁婚外性行為 學者直指背後有佐科威政治盤算

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（中央社記者李宗憲雅加達特稿）「佐科威想留下政治遺產」，政治學者賈瓦帝一語道破為何在許多爭議及國際社會的反彈下，印尼政府仍全力支持新刑法並為新法辯護，他說：「佐科威想成為印尼獨立後首位制定新刑法的總統。」

印尼國會12月6日通過刑法修正案（KUHP），新法禁止婚外性行為、婚前同居、侮辱總統和國家體制，以及墮胎入罪等，遭批評限縮人民自由，標誌著印尼民主正在倒退。

但這項修正案卻幾乎得到所有印尼政黨的支持，總統佐科威（Joko Widodo）的執政團隊過去幾週持續為新刑法辯護。專家分析，背後藏有佐科威個人的政治盤算。

印尼修改刑法主要目的是為了擺脫殖民舊法，但許多法條卻沿用當時的法律，內容含糊，且加入更多的道德規範。印尼民調研究所（LSI）執行主任、也是政治學者的賈瓦帝（Djayadi Hanan）直言：「佐科威希望藉由刑法修正案留下政治遺產」。

印尼總統佐科威。（圖取自facebook.com/Jokowi）

他接受中央社訪問指出，佐科威一直希望在任期間留下兩項大政績，分別是基礎建設，如修建公路、港口、機場及建立新首都「努山塔拉」（Nusantara）；另一項政績就是成為印尼獨立建國後，首位制定新刑法的總統。

專欄作家翁淨勝（Johannes Nugroho）也提出類似看法，他說，佐科威想當「兩個第一」，除了是首位讓刑法脫離殖民色彩的印尼總統，也是首位搬遷首都的國家領導人。

賈瓦帝解釋，對印尼政府而言，新刑法對外國人影響不大，因此不會衝擊外國投資及旅遊業。峇里島省長瓦揚（Wayan Koster）日前也曾表示，造訪峇里島的遊客將不會受到印尼最近通過刑法新條款威脅，希望平息新法恐嚇跑觀光客的憂慮。

不過批評人士認為，佐科威所留下的政治遺產是為保護「政治精英」，因新刑法除了禁止婚外性行為，還禁止侮辱總統和國家體制，變相保護總統免於受到批評。印尼詹特拉法學院（Jentera School of Law）講師蘇桑蒂（Bivitri Susanti）批評這項刑法修正案「完全違反民主自由國家該有的公民權利」。

她擔憂，這將把印尼帶回威權領導人蘇哈托（Suharto）執政下的社會，因公民可能因批評政府而受到處罰。

印尼時代報週刊（Tempo magazine）封面是以新法典把人們夾住，影射此法限制公民自由，並寫上「政府踩油門通過刑法，威脅民主，佐科威執政團隊的最後一搏」。

這段話解釋印尼政府為何急著通過刑法修正案，賈瓦帝指出，2024年印尼將舉行總統大選，明年9月競選活動就會開始，而在明確的總統候選人出現前，佐科威必須趁還保有政治影響力的時候推動刑法修正案。

他說，佐科威也希望藉由禁止婚外性行為等條款，安撫可能對他做出嚴厲批評的伊斯蘭保守派。

印尼規定總統只能連任一次，現是佐科威第2個任期，對他而言，當務之急是協調各派人馬，安撫保守勢力，並為他所期待的繼任總統人選做準備。

許多印尼媒體分析，如何讓未來支持的總統候選人順利當選，以及延續政治影響力，將是佐科威完成刑法修正案聚焦的重點，但所犧牲的將是印尼民主進程及從1998年來推動的自由化改革。（編輯：黃自強/陳惠珍）1111217