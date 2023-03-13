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非法工作案件增 峇里島欲取消烏俄公民落地簽

2023/3/13 19:43
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（中央社記者李宗憲雅加達13日專電）許多俄羅斯和烏克蘭公民近來在峇里島逾期居留或非法工作，印尼峇里島省長瓦揚昨天建議印尼中央政府，取消這兩國公民的落地簽措施，目前尚未得到回覆。

印尼時代報（Tempo）報導今天指出，峇里島省長瓦揚（Wayan Koster）昨天說已經寫信給法律和人權部長及外交部長，要求取消俄羅斯和烏克蘭公民到峇里島的落地簽措施，因為有愈來愈多烏俄公民常在峇里島違規。

報導稱，最近有關案例是2名俄國人使用觀光簽證，卻在當地從事攝影工作而遭驅逐出境，還有3名俄國人則因賣淫，違反簽證規定被驅逐出境。

另外，有1名烏克蘭人為了取得印尼身分證而偽造文件而被當局驅逐出境。

瓦揚補充稱，烏俄戰爭持續，因此這兩國的公民到峇里島不只是旅遊，也是為了工作。

雅加達郵報（Jakarta Post）報導稱，瓦揚和峇里島移民局昨天指出，共有33名烏、俄公民被驅逐出境。

據統計，光是今年1月至3月已有4萬3622名俄羅斯公民入境峇里島，數字逼近2022年一整年。去年共有5萬9854名俄羅斯公民入境峇里島。

報導指出，最近峇里島居民常會檢舉烏俄遊客在島上的違法行為，像日前有民眾上傳烏俄遊客違反當地交通規則的影片，影片中，遊客對警方態度相當惡劣。

瓦揚表示，目前仍等待當局有關取消烏俄公民落地簽措施的回覆。（編輯：張芷瑄）1120313

#瓦揚
#峇里島
#俄羅斯
烏俄戰爭
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