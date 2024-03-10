吉卜力公園全面開幕調整票價 日本網友：太貴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京10日綜合外電報導）日本吉卜力公園5大主題區今年3月16日將全面開幕並調整票價，有日本民眾認為「花費跟迪士尼樂園一樣多」，全家出遊會卻步；也有日本網友說，這種票價對日本人來說太貴了。

重現吉卜力工作室動畫電影內所描繪世界的吉卜力公園，座落在愛知縣長久手市的「愛．地球博紀念公園」，以主題分成5大區域，2022年11月先行開園的3個主題區包括「青春之丘」、「吉卜力大倉庫」及「DONDOKO之森」。

重現動畫「魔法公主」等場景的「魔法故鄉」主題區接著在2023年11月1日開幕；最後一個主題區就是重現動畫「魔女宅急便」與「霍爾的移動城堡」等場景的「魔女之谷」，將於今年3月16日開幕。

日本每日新聞報導，魔女之谷主題區內除了重現魔女宅急便與霍爾的移動城堡出現的建物外，也打造包括旋轉木馬等園區首批遊樂設施。園方3月6日與10日針對一般民眾，先行開放中籤的約1萬1000人入內搶先試玩。

家住愛知縣岡崎市的31歲女性說，「一踏入其中就能沉浸在吉卜力的世界觀。魔女宅急便內出現的建物本身真的很可愛」；另一名來自名古屋市的35歲女性說，「很多東西都是從孩子的角度出發，我5歲的兒子玩得很開心」。

●園區3/16全面開幕 門票分3種

隨著園區16日全面開幕，園方將全面改變門票種類與收費。新的門票種類分為3種，「大散步券」可以進入5大主題區；只有「大散步券PREMIUM」可以進入「皋月和梅的家」等所有園內建物；「散步券」可以進入除了「吉卜力大倉庫」外的4個主題區。

吉卜力公園2022年11月第一階段開幕時，入園門票採分區販售。吉卜力公園屬愛知縣公園事業，當時以「相較其他大型設施更合理的價格」作為宣傳賣點之一。

有關今年3月全面開幕的新票價方案，參加搶先試玩的37歲女性說，「遊樂設施還要另外花錢，會不會太貴了點」。

育有3個小孩的45歲母親說，每種門票能享受到的內容差別很大，「雖然孩子們一直說想去玩，但如果要全家一起出遊的話，這是會讓人感到猶豫的價格呢」。

根據最新票價方案，兩個讀小學的孩子加上父母一家四口，如果假日來訪買「大散步券PREMIUM」入園，光門票合計就要花2萬3400日圓（約新台幣5000元）。

還不說入園後還有另外收費的項目，例如體驗烤五平餅要1200日圓、旋轉木馬大人1000日圓（兒童500日圓）等，加上門票一家四口花費就上看3萬3200日圓（約新台幣7100元）。

●一家四口遊吉卜力 花費相當到迪士尼

如果這個一家四口的家族去東京迪士尼樂園玩的話，購買收費最高的一日券總計花費3萬3000日圓，跟到吉卜力公園玩的費用差不多。

有網友在新聞下方留言表示，最近去了一趟吉卜力公園，令人驚訝的是外國人很多，且是壓倒性多過日本人，在感受到吉卜力連在國際上都這麼受歡迎的同時，令人遺憾的是跟日本現在的飯店價格高漲一樣，吉卜力的訂價都是配合外國人。

這名網友說，對從海外到日本旅遊的外國人來說，這個價格可能不算貴，「但對住在日本的我們來說就太貴了」。雖然明白這種追求利潤的心情，但真的感覺增加太多訂價對日本人不夠友善的場所。

不過，也有吉卜力動畫迷不這麼認為。32歲的女性說，「我超愛吉卜力，這裡是可以感受吉卜力世界觀的地方，不管什麼樣的價格我都能接受」。

但這名女性也說，希望能像過去一樣分區售票，「想要悠閒從容地慢慢玩，因為一天很難玩遍所有主題區」。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1130310