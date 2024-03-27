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日圓兌美元創34年低點 日銀官員稱將續推寬鬆政策

2024/3/27 15:29（3/27 15:41 更新）
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日圓兌美元匯率27日觸及34年來低點。（圖取自Pixabay圖庫）
日圓兌美元匯率27日觸及34年來低點。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社東京27日綜合外電報導）日圓兌美元匯率今天觸及34年來低點，而就在一週多前，日本中央銀行日本銀行（BOJ）宣布備受期待的升息，結束維持多年的超寬鬆貨幣政策。

法新社報導，日圓兌美元貶至151.97日圓，為1990年以來最疲軟價位，隨後又回到151.72日圓左右的水準。 在此之前，日銀一名高階官員表示，目前將繼續推行寬鬆政策，這與日銀先前的言論相呼應。

但不久之後，日本財務大臣鈴木俊一表示，當局將毫不猶豫「採取果斷措施」遏止匯率過度波動，這引發人們臆測政府將出手干預市場，以支撐日圓。

過去兩年，日圓兌美元從俄羅斯入侵烏克蘭之前的115日圓左右大幅貶值。

儘管世界各國央行大幅升息以應對通膨飆升，但日銀仍維持超寬鬆政策，壓低日圓匯率。日圓貶值對日本出口商有利，卻對消費者不利，因為這使得進口產品變得更昂貴。

日銀上週終於放棄非典型貨幣刺激計畫，自2007年以來首次升息，但日圓依舊持續貶值。（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1130327

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#鈴木俊一
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