日相岸田引孫子兵法 盼強化嚇阻力防範戰爭發生

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京23日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天出席培養自衛隊幹部的防衛大學校畢業典禮致詞時，引用孫子兵法的名句「不戰而屈人之兵，善之善者也。故上兵伐謀」，認為應透過強化嚇阻力防範戰爭發生。

日本經濟新聞報導，岸田提到日本政府2022年修正安全保障相關3文件呼籲強化防衛能力，「重要目標是嚇阻發生武力侵略威脅波及日本的事態」。

岸田於致詞時不僅提到拉丁文格言「汝欲和平，必先備戰」，還引用孫子兵法中的「不戰而屈人之兵，善之善者也。故上兵伐謀」。

岸田還說，藉由提升嚇阻力「防範戰爭於未然才是最佳對策」。

岸田指出，日本正面臨第二次世界大戰後最為嚴峻且複雜的安保環境。他提到中國及北韓，「包括核武器及飛彈的軍備強化正快速發展，藉由武力片面改變現狀的壓力正在升高」。

有關俄羅斯入侵烏克蘭，岸田認為「這是挑戰現有國際秩序的行動表面化」。

他表示，即使在追求和平的日本，也要以徹底強化防衛能力作為目標，「防衛能力的核心就是自衛隊員，希望大家不要忘記各位的存在本身就是嚇阻力」。

防衛大學校本屆包括留學生共有401人畢業，其中女性占44人；另有35人因選擇轉往民間企業就職放棄任官。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1130323