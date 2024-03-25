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憂台灣有事 美國擬強化駐日美軍司令部功能

2024/3/25 07:53（3/25 08:27 更新）
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（中央社記者楊明珠東京25日專電）日媒報導，美日兩國政府相關人士透露，美國政府正考慮強化駐日美軍司令部的功能，主要是為促進美軍與日本自衛隊的合作。此外，鑑於中國在東亞加強威壓式的軍事行動，美國憂心台灣有事（兩岸衝突）。

日本讀賣新聞報導，配合日本將在2024年度末期設立統合陸海空自衛隊的「統合作戰司令部」，美國政府正考慮加強駐日美軍的司令部功能，以提升美日之間相互運用性。4月10日日本首相岸田文雄預定訪美，與美國總統拜登（Joe Biden）舉行高峰會，會後將發表共同文件，內容可能記載調整美日指揮管制一事。

目前位於橫田基地（東京）的駐日美軍司令部對美日聯合訓練的監督、美日地位協定的運用等權限有限。據點設於神奈川縣橫須賀市的美國海軍第7艦隊、以沖繩為中心的美國陸戰隊等指揮權，由位於夏威夷的美軍印度－太平洋司令部（US Indo-Pacific Command）掌控。

報導說，中國在東亞加強威壓式的軍事行動，美國憂心台灣有事（兩岸衝突）。現行體制之下，夏威夷和東京因有時差，美日的協調較難即時掌握狀況或進行指揮管制。

美日指揮管制的框架如果調整，指揮權仍在印太司令部，而駐日美軍司令部的權限將加強。可能給予規劃美日聯合演習或訓練、與日本自衛隊的「統合作戰司令部」協調、資訊共享、物資調度等權限。

此外，也有可能在日本境內成立常設美日聯合小組，以利駐日美軍與日本自衛隊的協調。在韓國，駐韓美軍與韓國軍方的指揮管制一體化，但日本自衛隊與駐日美軍的指揮系統則採分離作法。

報導說，4月舉行美日高峰會，將針對調整指揮管制一事達成大致上的協議，至於詳細內容則在今年內將舉行美日外交及國防部長「2加2」會談研議。

日本已決定將擁有可攻擊敵方飛彈基地等的「反擊能力」，如果要鎖定敵方發射飛彈的據點等目標，美軍情報不可或缺，如何提升日本自衛隊與美軍的相互運用性是當務之急。（編輯：陳惠珍）1130325

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