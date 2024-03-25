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日本成立第3水陸機動連隊 加強離島防衛劍指中國

2024/3/25 07:51（3/25 08:19 更新）
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24日日本陸上自衛隊「水陸機動團」第3連隊舉行成立典禮。（圖取自twitter.com/jgsdf_pr）
24日日本陸上自衛隊「水陸機動團」第3連隊舉行成立典禮。（圖取自twitter.com/jgsdf_pr）
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（中央社記者楊明珠東京25日專電）日本陸上自衛隊24日在長崎縣竹松駐屯地舉行「水陸機動團」（簡稱水機團）第3連隊成立典禮。水機團是離島防衛專門部隊，因中國海洋行動擴大，日本認為須加強西南地區防衛。

日本產經新聞報導，陸上自衛隊在竹松駐屯地舉行有日版陸戰隊之稱的水機團第3連隊成立典禮，與位於長崎縣佐世保市的相浦駐屯地的2個連隊加總，水機團擴大為3000人規模，將輪流負責任務、訓練及待機的工作。

報導指出，日本在西南地區也新成立地對艦飛彈連隊，水機團擴編和地對艦飛彈連隊成立，主要考量中國擴大海洋行動，日本希望加強防衛力。

日本防衛大臣木原稔在第3連隊新成立活動上指出，島嶼防衛攸關國家存立，一定要展現日本絕不容許以武力片面改變現狀的意向與能力，「建立可以迅速機動展開的體制，嚇阻力及應對力就可更進一步加強」。

水機團為了奪回遭占領的離島，進行的任務是從海上登陸，在陸上展開戰鬥，也被稱為「日本版陸戰隊」，第3連隊隊員約600人。

原本北海道千歲市等地也想爭取第3連隊設立，但考慮到第1、2連隊所在地以及與沖繩縣駐日美軍聯繫，最後選擇在竹松駐屯地。（編輯：張芷瑄）1130325

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