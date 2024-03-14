駐日美軍魚鷹機復飛 失事細節未明沖繩縣府不滿

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（中央社東京14日綜合外電報導）美軍部署在日本的魚鷹運輸機今天上午首度在去年發生墜海事件後，在沖繩縣普天間基地復飛。不過在失事原因細節未公布的情況下，復飛也引發沖繩縣政府不滿。

2023年11月29日，駐日美軍1架搭載8人的空軍型號CV-22魚鷹機從山口縣岩國基地飛往沖繩縣嘉手納基地途中，墜落鹿兒島縣屋久島外海，美軍在事故後認定8名乘組員全數罹難。

美軍因這起魚鷹機事故，決定停飛部署在全球的魚鷹機，並於今年3月8日解禁停飛措施。

日本放送協會（NHK）、「琉球新報」報導，日本防衛省昨天宣布，美軍部署在日本的魚鷹機以及陸上自衛隊的魚鷹機，於3月14日起經過保養等程序後將分階段復飛。

而沖繩防衛局昨天也向沖繩縣政府及縣內的那霸市、宜野灣市、名護市、嘉手納町官方傳達復飛方針。

日媒今天上午拍攝到，沖繩縣普天間基地的美軍魚鷹機在基地上空盤旋，並升高高度飛行。

總部位在沖繩縣的美軍陸戰隊第1航空聯隊（1st Marine Aircraft Wing）也已宣布，普天間基地的MV-22魚鷹機已復飛的消息。

不過，沖繩縣政府批評在詳細事故原因未明朗的情況下復飛是「蠻幹」。沖繩縣知事玉城鄧尼表示，「完全無法接受只獲得這些說明就復飛」，並透露有意要求撤銷復飛。

此外，鹿兒島縣政府危機管理防災局長長島和廣，昨天向來縣府說明解除魚鷹機禁飛措施的九州防衛局次長池田真人表示，希望提供更詳細的資訊。長島指出「許多縣民仍覺得不安，希望之後能提供更易懂的說明」。

日本防衛大臣木原稔與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）昨晚舉行電話會談，一致確認在安全第一的情況下復飛魚鷹機。

木原昨天向日本媒體說明：「失事原因受限於美國國內法律而無法透露，不過是防衛省與自衛隊經過驗證後可以接受的內容」。

而防衛省將與美方共享資訊的同時，持續向地方政府說明慎重復飛的方針，並尋求理解。

五角大廈3月13日也發布聲明稱奧斯汀與木原稔已舉行電話會談，雙方樂見日本與美方持續且緊密協調駐日美軍及自衛隊的魚鷹機復飛。

聲明中也指出，奧斯汀表示，「準備復飛在日本的魚鷹機之際，仍會優先考慮日本社會及美軍人員的安全」。

美軍部署在沖繩縣普天間基地的魚鷹機是陸戰隊型號的MV-22；而部署在東京都橫田基地的魚鷹機則是空軍型號的CV-22。

而日本陸上自衛隊的魚鷹運輸機V-22，則部署在千葉縣木更津市的木更津駐屯地。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1130314