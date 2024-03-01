美防長奧斯汀隱瞞住院消息 國會兩黨皆猛批

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今年稍早因治療癌症的併發症住院，卻未向白宮通報，今天遭美國國會議員大力批評。

美國民主、共和兩黨都對奧斯汀的隱瞞感到失望，但聯邦眾議院軍事委員會（House Armed Services Committee）聽證會最終幾乎沒有闡明他為何未將此事告知其他高階官員。

共和黨籍軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers）在聽證會上說：「花了3天才通知美國總統國防部長在住院，無法掌管五角大廈，這令人完全無法接受。」

羅傑斯說：「烏克蘭、以色列的戰爭正激烈進行，我們的船隻在紅海遭遇砲火襲擊，我們在敘利亞、伊拉克的基地正為攻擊做準備，而統帥居然不知道國防部長無法履行職務。」

民主黨籍眾議員史密斯（Adam Smith）說，這種「缺乏透明」的狀況不該重演，「對於五角大廈發生的事，我們需要更明確、更透明的資訊」。

奧斯汀則堅稱「指揮和管控從未中斷」，但也承認「我們在向高階領導人通報方面做得不好。」

奧斯汀重申，他「從未告訴任何人不要向總統、白宮或其他人通報我住院的情況」，但也承認「我們沒有做好這件事」。

70歲的奧斯汀是職業軍人，最初於去年12月22日接受治療癌症的小手術，隔天就返家。但他因為噁心、劇烈疼痛等併發症，今年元旦再度住院。

白宮直到1月4日才獲知奧斯汀住院的消息，國會則是翌日知情；拜登要到1月9日才知道奧斯汀罹患癌症的診斷結果。

多名共和黨籍國會議員呼籲開除奧斯汀，但拜登仍力挺他。奧斯汀本月稍早已為隱瞞治療一事道歉。

五角大廈為此進行為期30天的調查，並在2月26日公布摘要，稱奧斯汀是因為隱私考量而保密，但沒有發現任何蓄意不當行為或混淆視聽的證據。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1130301