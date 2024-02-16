日本海上自衛隊將測試無人機 擬飛經東海上空

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（中央社東京16日綜合外電報導）日本防衛大臣木原稔今天表示，海上自衛隊去年起在青森縣的八戶航空基地測試的大型無人機MQ-9B「海上衛士」將在今年4月起，以鹿兒島縣的鹿屋航空基地為據點，測試飛行與運作。

日本「每日新聞」、共同社等媒體報導，防衛省計劃藉此驗證是否可以透過無人機承擔部分有人機的警戒監視任務。

根據測試計畫，無人機今年4月至6月，將在鹿兒島縣鹿屋市的海上自衛隊鹿屋航空基地，進行約3次起降；7月至9月將在東海上空進行約3次試驗性警戒監視。

海上保安廳（相當於海巡單位）2022年10月起，在青森縣的海上自衛隊八戶航空基地運用MQ-9B「海上衛士」（Sea Guardian），之後海上自衛隊也在2023年5月起測試1架MQ-9B的運行，不過僅於以八戶航空基地為據點的周邊空域進行測試。

此外，海上自衛隊鹿屋航空基地2023年8月，曾經發生美軍一架MQ-9無人偵察機降落時衝出跑道並擦撞地上設備的事件。

木原對此解釋：「（海上自衛隊的MQ-9B）與美軍的MQ-9為不同的飛機，經過額外檢查後已確認沒有異常。」（譯者：楊惟敬/核稿：陳正健）1130216