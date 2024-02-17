日本防相視察那霸基地 重申不容片面改變現狀

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（中央社東京17日綜合外電報導）日本防衛大臣木原稔今天前往肩負西南空域防衛任務的航空自衛隊那霸基地視察，並表達日本不容藉由武力片面改變現狀的堅定想法。

日本時事通信社報導，木原視察那霸基地時，訓勉身處因應解放軍的最前線隊員。中國軍隊正在強化霸權行為。

木原強調強化防衛系統的重要性時表示，沖繩本島在日本安全保障上處於極其重要的位置，「我要表達我國不容藉由武力片面改變現狀的堅定想法」。

日本防衛省2017年在位於沖繩縣那霸市的那霸基地編成西南航空方面隊。近年來不光是在東海，連靠太平洋側都有中國航空母艦頻繁活動，導致日本去年4到12月戰機緊急起飛的555次中，西南航空方面隊就占了327次。

共同社報導，木原視察結束後，搭乘直升機前往位於沖繩縣名護市邊野古地區的填海造陸海域，從空中察看這塊將作為駐日美軍普天間基地搬遷地的海域。

另外，木原預計傍晚將與沖繩縣知事玉城鄧尼會談。

有關邊野古正在進行填海造陸的海域，日本政府已代沖繩縣政府批准相關改善工程所需設計變更案，並在日前正式進行相關工程。反對普天間基地搬遷案的玉城一直主張應藉由對話解決問題。（譯者：黃名璽/核稿：張正芊）1130217