日本設研究小組 加速制訂台灣有事離島疏散計畫

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（中央社東京27日綜合外電報導）日本政府為制訂發生「台灣有事」緊急事態時疏散沖繩縣離島居民等人的計畫，已在內閣官房（相當於秘書處）下設置研究小組，盼加速制訂時程。

日本共同社報導，避難計畫將基於國民保護法，由相關地方政府在2024年度內（2025年3月底前）完成彙整。

由於避難計畫在收容設施、確保必要食物及醫療與教育提供等課題涉及多方，日本政府將強化負責協調作業的內閣官房態勢來加速制訂作業。

研究小組由負責因應事態及危機管理的內閣官房職員組成，目前成員主要以來自總務省及國土交通省為主，但今年4月以後也會增加來自厚生勞動省等各部會人員，預計將擴大陣容。

避難計畫內容主要是把距台灣近的沖繩縣先島群島居民與觀光客等約12萬人，依序疏散到日本九州各縣及山口縣。為進行大規模人員運送，必須要確保屆時的航機與船舶數量，並完備機場與港口等基礎設施。

日本政府在疏散的整體計畫出爐前，原則上將在2023年度內（2024年3月底前）先制訂讓先島群島居民疏散到熊本縣八代市的計畫。

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另外，產經新聞報導，沖繩縣知事玉城鄧尼今天在沖繩國際大學的課堂上說，「為什麼要不斷地在先島群島建設自衛隊的基地？在至今沒有基地的地方興建自衛隊基地，可能會成為攻擊的目標」。

在因應「台灣有事」等狀況需要強化西南地區防衛體制的情況下，自衛隊駐屯地成了離島防衛關鍵，但玉城說，遺憾的是，中央政府政策走向是意圖提高嚇阻力，「我們認為這樣做非常危險」。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1130127