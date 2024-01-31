日本模擬演練 最快6天疏散12萬先島群島民眾

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（中央社東京31日綜合外電報導）日本政府與沖繩縣政府等單位昨天舉行以遭受海外武力攻擊作為想定進行疏散的模擬演練，如果用一天最多疏散兩萬人計算，最快要花6天才能疏散12萬名先島群島居民及觀光客。

日本沖繩電視台報導，這項以遭受海外武力攻擊作為想定、評估疏散先島群島居民及觀光客的模擬演練，昨天在沖繩縣廳內舉行。

這是繼2023年後第2次基於遭受海外武力攻擊想定進行的模擬演練，與會者包括中央政府、沖繩縣政府、先島群島5市町村、航空公司及船舶公司等人士參與，共享基於上次演練所修訂的疏散計畫。

在昨天的模擬演練中，如果使用海空運輸最大運送量的一天兩萬人來計算，最快也要花6天才能把12萬人疏散到九州各縣及山口縣。

產經新聞報導，就在對「台灣有事」的憂慮等日本周邊安全保障環境日趨嚴峻的情況下，日本政府與沖繩縣政府等單位昨天舉行模擬演練。

這項模擬演練基於發生遭受他國武力攻擊事態，日本政府及沖繩縣政府等根據國民保護法，針對約12萬人的疏散方式進行驗證。

在模擬演練中得知，儘管難以靠自己力量避難的被照顧者及攜帶寵物的民眾必須搭船避難，但目前無法確保航行沖繩本島與宮古島間宮古海峽所需的民間大型船舶。

包括利用自衛隊運用的民間船舶及海上保安廳的巡邏船，提升疏散實效性已成課題。

與那國町及竹富町居民將先疏散到石垣市、多良間村居民先疏散到宮古島市，之後再二次疏散到沖繩縣外。

雖然多數居民都希望搭乘航機避難，但多良間機場無航空照明設施，因此有航空公司指出，只能在日落前進行人員運送。

沖繩縣知事玉城鄧尼表示，在國際情勢趨於嚴峻及複雜化的情況下，將持續要求日本政府致力透過和平外交與對話，來緩解緊張情勢及建立信任。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1130131