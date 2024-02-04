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共同社：中國海警船開始在釣魚台周邊驅離日機

2024/2/4 12:19（2/4 12:30 更新）
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釣魚台列嶼。（共同社）
釣魚台列嶼。（共同社）
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（中央社東京4日綜合外電報導）日本共同社報導，不只一名消息人士透露，中國海警船從今年一月起，已開始針對在釣魚台列嶼周邊飛行的自衛隊航機，以無線電警告有侵犯中國「領空」之虞並要求離開。

目前已知中國方面已警告日本自衛隊航機數次，這有可能是海警局被賦予的新任務，研判可能是受到2023年11月中國國家主席習近平指示強化主張所有權後的舉措。

日本政府對此雖然透過外交管道表達「絕對無法接受」中方警告的立場，但暫未對外公開。海警局在此之前已不斷地在釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）周邊「侵入」日本聲稱的「領海」及航行「領海」外側的鄰接區，尾隨日本漁船。

如果中國也常態化主張對釣魚台列嶼空域所有權的話，可以預想日中間對立情況將更為激烈。

消息人士表示，從今年一月以來，航行在釣魚台列嶼鄰接區的海警船，就開始以有侵犯「領空」之虞，透過無線電要求在日本領空飛行的海上自衛隊航機「立即離開」。

不僅如此，在釣魚台列嶼鄰接區更為外側的公海上，偶爾會看到中國海軍艦艇與海上自衛隊艦艇停下對峙的狀況。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1130204

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