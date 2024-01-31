因應東海局勢 日本設專門小組制定離島疏散計畫

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（中央社東京31日綜合外電報導）「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，日本政府已成立專門部門，以協助地方當局制定計畫，一旦東海地區發生軍事緊急情況，將撤離該地區的離島居民。

報導指出，這個由內閣官房情勢應變和危機管理室所成立的專門小組，人數將於4月份時增加到10人左右。

鑒於中國近年來擴大對台灣的軍事壓力，日本2022年底發布的「國家安全保障戰略」呼籲當局制定範圍涵蓋東海離島的緊急撤離計畫。

政府將敦促沖繩縣和九州地區各縣，以及本州西部的山口縣在下一財政年度制定撤離計畫。

如果台灣或周邊地區發生任何危機，日本預計需從沖繩縣管轄的先島群島撤離多達11萬名居民和1萬名遊客。

私人和地方政府的交通工具將構成撤離計畫的基礎，但日本可能會根據情況來部署海上保安廳和自衛隊的船隻和飛機。

中央政府將與九州及其他可能接納撤離人員的地區市府進行會談。情勢應變和危機管理室將負責當地的緊急撤離演習，為敵對國家的攻擊做準備。

日本前防衛省防衛次官島田和久表示：「做出詳盡的假設至關重要，其中包括在何種情況下將使用何種交通方式。中央政府雖然沒有制定撤離計畫的義務，但應主動協調和審查（計畫），而非全由地方政府決定。」

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這個新部門將由消防廳官員領導，其他成員則來自交通省、厚生勞動省和文部科學省等負責管理撤離人員生活品質的機構。

政府預計在3月底敲定一項把先島群島多良間村居民遷至九州熊本縣八代市的避難計畫；這座城市已經制定了收容屋久島撤離人員的計畫。新成立的專門小組將以八代市的這套計畫，作為其他地方政府制定撤離計畫的模型。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1130131