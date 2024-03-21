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拜登競選連任總統 美國聯合鋼鐵工會表態支持

2024/3/21 17:44
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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國總統拜登14日對於美國鋼鐵公司擬由新日本製鐵公司併購表達反對之意，不到一週的時間過去，美國聯合鋼鐵工會今天表態支持拜登競選連任。

美國鋼鐵（US Steel）和日本的新日本製鐵（Nippon Steel）去年12月宣布這項併購案，交易價格是141億美元（約新台幣4500億元），此事成為今年11月美國總統大選之前的重要政治議題。

針對該併購案，美國聯合鋼鐵工會（United Steelworkers）和國會兩大黨議員都公開反對把美國製造業標竿出售給外國企業。

法新社報導，這次總統大選拜登（Joe Biden）即將與前總統川普（Donald Trump）再度對決，兩人都試圖贏得勞工階級選票，拜登也不斷爭取美國聯合鋼鐵工會的支持。

拜登的競選團隊樂見美國聯合鋼鐵工會支持，競選團隊聲明寫道「獲得美國聯合鋼鐵工會85萬工人的支持，拜登總統深感榮幸」。

贏得勞工階級的選票一直都是總統大選勝負的關鍵。川普於2016年破天荒勝出，拜登在2020年當選，勞工選票功不可沒。

今年1月拜登也獲取聯合汽車工會（United Auto Workers）的支持，這個工會為全美最大的汽車工人工會。（譯者：石豈嫚/核稿：陳彥鈞）1130321

#川普
#拜登
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