川普涉金融詐欺案繳不出147億保證金 沒公司願擔保

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（中央社記者石秀娟華盛頓18日專電）美國前總統川普因過去涉及金融詐欺案，上月遭紐約法官判罰鉅款，加計利息約4億6400萬美元（約新台幣147億元）。川普的律師今天說，沒有擔保公司願意提供這樣鉅額保證金。

川普（Donald Trump）必須支付保證金，才能在提出上訴期間，讓法院暫緩執行判決。川普的律師對中級上訴法院表示，他們努力協商、接觸30家公司，仍無法籌到全額保證金，希望能暫緩紐約法院對保證金的要求。

川普的律師曾表示，他們能夠提出1億美元的保證金，但負責調查此案的紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）不接受。

詹樂霞於2022年9月指控川普及其家族事業在2011年至2021年間，偽造超過200份財務報表，將名下淨資產灌水，藉以詐取優惠的貸款條件。

紐約法官恩格隆（Arthur Engoron）今年2月判決，川普需繳3億5400萬美元的不法所得、2個兒子各被判罰約400萬元，並都要加計利息，川普及其在訴訟中提到的公司3年內也禁止向任何在紐約註冊的金融機構申請貸款。

川普在共和黨初選中已經贏得足夠的黨代表票，可望在7月的全國黨代表大會獲提名，代表共和黨在11月大選對決民主黨的現任總統拜登（Joe Biden）。

新聞網站Politico等美國媒體報導，如果中級上訴法院沒有介入，詹樂霞自3月25日起就可執行紐約法院判決。本身為民主黨的詹樂霞曾說，若川普無法提供保證金，她將要求法院批准執行判決的機制，沒收川普的資產。

今年3月，川普就他被作家卡洛爾（E. Jean Carroll）控告誹謗敗訴案提出上訴，並繳交9160萬美元（約新台幣29億元）的保證金。

卡洛爾在2019年指控川普近30年前性侵她，從而毀了她的聲譽，紐約曼哈頓的陪審團今年1月裁定川普需賠償卡洛爾8330萬美元，並加計利息。

去年5月另一起民事案件中，紐約另一個陪審團裁定川普須就2022年10月類似的否認情事，賠償卡洛爾500萬美元。目前川普仍在上訴。（編輯：張芷瑄）1130319