川普因詐欺案遭重罰 欲繳1億美元保證金遭駁回

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（中央社紐約28日綜合外電報導）美國紐約法院判川普詐欺，需罰款3.55億美元（約新台幣113.03億元），川普提出支付1億美元（約新台幣31.84億元）保證金的請求，但今天遭一名法官駁回。

法新社報導，川普踏進政壇前，在紐約以房地產開發商及商人身分建立他的公眾形象。若他正在進行的上訴遭駁回，他可能不得不出售或抵押房產作為擔保，以支付鉅額罰款。

美國法院的裁決，認定川普浮報其財產價值，以爭取更優惠的貸款及保險利率，但川普對法院16日的裁決提出上訴，因此被要求繳交保證金。

紐約最高法院上訴部門（New York Supreme Court Appellate Division）法官辛赫（Anil Singh）在法庭文件中寫道：「在執行金錢判決上面，暫時終止已遭拒絕。」

保證金是指當川普上訴失敗，用來支付任何罰款的保證，通常由保險公司或專業債券公司承保。上訴聽證會的日期尚未確定。

川普幾乎肯定會代表共和黨，在11月的選舉出馬角逐總統大位，但他因為先前的官司纏身，遭禁止在紐約經商3年，並被禁止向總部位於紐約的機構申請貸款。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1130229