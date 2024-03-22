北韓疫後擴大對外接觸 派團訪中國越南和寮國

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（中央社首爾22日綜合外電報導）孤立的北韓在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封鎖措施結束後試圖擴大外交往來，已派遣代表團赴中國、越南和寮國訪問；平壤官媒今天報導，執政黨代表團今天已抵達北京。

北韓中央通信社（KCNA）報導，政治局候補委員金成男率領的代表團昨天在北京機場受到中國共產黨代表歡迎，但報導未具體說明此行確切性質。

中國官方通訊社新華社報導，北韓代表團昨天會見了中國人民政治協商會議全國委員會主席王滬寧。

北韓也與寮國和越南保持相對密切的關係。

北韓領導人金正恩與美國前總統川普2019年曾在越南首都河內舉行了歷史性但未竟全功的峰會。

北韓中央通信社表示，金正恩已向寮國總統宋倫西索李斯（Thongloun Sisoulith）致贈花籃，以紀念寮國人民革命黨（Lao People's Revolutionary Party）成立69週年。

2013年，寮國遣返9名當時介於15歲至19歲之間的北韓難民，不顧南韓和聯合國基於擔心他們返回高壓統治的北韓後遭遇安全問題所提出的請願，因而廣受批評。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1130322