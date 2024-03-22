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避免政府關門 美國會提出1.2兆美元聯邦預算案

2024/3/22 09:34（3/22 10:00 更新）
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圖為美國國會大廈外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國國會議員今天凌晨提出一套1.2兆美元的方案，以完成2024年聯邦預算，並要趕在週末政府關門前，加緊將其簽署成為法律。

法新社報導，這套涵蓋6項法案、多達1012頁的方案代表了聯邦資金中規模最大，也最具爭議的部分，3/4的政府部門現款將於明天午夜耗盡，其中包括國防和國土安全部門。

共和黨領導的聯邦眾議院通常會要求給予72小時來審閱立法，但國會議員們預料將放棄這項要求，於明天早上進行表決，以將此案送到總統拜登的辦公桌上。

參眾兩院預料將支持這套方案，但由於參院可能需要花上數日來批准立法，因此政府仍有可能短暫關閉，除非參院100名議員全數同意加快時間表。

參院多數黨民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）指出：「國會現在必須在政府資金本週五耗盡前，加緊通過這套方案。」

「一旦眾院採取行動，參院將需要兩黨合作，好趕在明天期限前通過，以避免（政府）關門。」

第一季預算上個月沒有太大意外地順利通過，其中包含6項法案，內容涵蓋農業、科學、退伍軍人計畫、交通運輸和住房。

涵蓋聯邦支出6項法案中的5項雖沒有大問題，但關於國土安全的資金爭議，延後此案提出的時間，原本預料在上個週末提出。

前總統川普希望利用拜登在移民問題上被認為的弱點來競選，他今年稍早施壓立法者，要求廢除兩黨邊境安全法案，把國土安全資金當作政策改變的替代工具。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1130322

#川普
#參院
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