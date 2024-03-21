俄國與川普夾擊 增軍費削社福歐洲陷兩難

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（中央社布魯塞爾21日綜合外電報導）俄烏戰爭讓歐洲各國警醒，然而美國對北約態度隨前總統川普可能再上台而增添不確定。歐洲的難題是增軍費做到防衛不求人就得犧牲社會支出，勢必衝擊冷戰後長年發展型態。

華爾街日報指出，川普月前稱北約盟國若不提高軍費支出，他將聽憑俄國行事、形同變相鼓勵俄國擴張。隨美國日後在北約角色恐出現不確定及俄國持續在烏克蘭的攻勢，歐洲領袖們警覺歐陸安全環境已丕變。

俄烏戰爭及川普搖擺也讓歐洲軍事能力的短處盡露，由於數十年來始終未把國防置於優先，使得歐洲各國即使現在開始重視軍費支出，也得費時多年才能彌補差距。然若要達標政治人物和專家口中所需的軍費開支，北約歐洲成員自冷戰後的重社福、輕軍事就得改弦更張。

倫敦的國際戰略研究所（IISS）在2019年一份分析指出，歐洲至少需要20年，才能建立起一支不靠美國也能阻擋俄國入侵的歐洲軍隊。

歐洲近年來已開始調整1991年蘇聯解體後削減軍事預算的作法。冷戰期間許多北約成員將國內生產毛額（GDP）約3%用於國防，但國防預算佔比在冷戰後大幅下降。

俄國2014年從烏克蘭手中兼併克里米亞後，北約歐洲成員同意2024年底前將國防在GDP佔比提高為2%；許多專家認為若美國開始「擺爛」，歐洲的國防佔比就絕對不能低於3%。

德國極具影響力的經研機構衣佛研究所（Ifo Institute）近期一份報告顯示，大多數歐洲國家其實都能在他項支出遭排擠不到1個百分點下，做到國防預算佔比達2%；但若要提高至佔比3%，其他預算就得犧牲到好幾個百分點。

英國「財政研究所」（IFS）高級研究員札蘭柯（Ben Zaranko）表示，以英國為例若國防經費佔比要到3%，軍費開支得超過400億美元，將是司法預算的兩倍。

按衣佛研究所計算，即便北約歐洲成員依2023年的物價將軍事支出恢復到1991年水準，但因社會支出這30多年已增加超過一倍，佔政府一半支出，當中包含許多像調升養老金在內的退休福利。犧牲社福轉為大幅調高軍費在人口老齡化的歐陸，政治上風險極高。（譯者：陳亦偉）1130321