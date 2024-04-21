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川普封口費開場陳述前辦造勢大會 天候不佳取消

2024/4/21 12:38
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（中央社美國威明頓20日綜合外電報導）由於惡劣天氣影響到戶外集會，前美國總統川普取消排定今天在北卡羅來納州舉行的造勢大會，這原是川普「封口費」刑事案本週在紐約法院開始審理以來的首次競選大會。

法新社報導，在活動開始前30分鐘，川普打電話到現場，當時已有數千名支持者聚集在北卡羅來納州威明頓市（Wilmington）的機場。

川普的電話透過擴音器放大，他說：「我們首先要確保每個人的安全，因此他們要求我們對大家說，離開現場、找個地方躲雨。」現場天空烏雲密布，不時有閃電劃過。

川普說：「這場風暴很大，所以若大家不介意，我想我們改期再約；對此我很難過。」

川普承諾下次在同一地點舉行「更大更好」的集會，失望的群眾很快散去。

川普「封口費」案的12名陪審員已於19日就位，法官預定22日上午進行開場陳述。

現年77歲、尋求重返白宮大位的川普被控在2016年勝選前偽造商業紀錄，以掩飾他給一位色情片女星的封口費支出。川普不認罪。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1130421

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