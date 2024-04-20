更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
川普
新聞專題
川普1/300
首頁 / 國際

川普封口費案在紐約受審 1名男子法院外引火自焚

2024/4/20 04:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約19日綜合外電報導）紐約警方指出，前美國總統川普在曼哈頓（Manhattan）受審之際，1名男子今天在法院外引火自焚。

根據法新社，電視媒體記者報導，當審理川普掩蓋封口費案的12名陪審員和6名候補陪審員的完整陪審團被選出後，1名男子在法院外引火自焚，警員急忙滅火。

紐約市警察局（New York Police Department）發言人說：「1名男子在最高法院外引火自焚。我們仍在現場蒐集證據。」

消防局未回應置評要求，但媒體報導這名男子被送往醫院治療。

這起事件發生在法院對面的公園裡，法院外聚集支持和反對川普的民眾，以及媒體記者。

紐約市警察局先前承諾部署大量警力以確保審理過程安全進行，不過警方高層認為這是一項重大挑戰。（譯者：徐睿承）1130420

川普
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
川普官司纏身困紐約 拜登把握良機赴賓州造勢
172.30.142.43