川普封口費案 僅1/3民調受訪者認為他確有不法

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國前總統川普「封口費」案今天開庭審理，該案是川普被控4大刑事案件中的一起，根據一項最新民調發現，本案也是民眾最不認為他確有犯罪行為的一案。

根據美聯社與美國民意研究所公共事務研究中心（AP-NORC Center for Public Affairs Research）最新民調顯示，僅約1/3的美國成年人認為，川普在被控偽造商務紀錄以隱匿他風流韻事的封口費案中確實犯下不法勾當，不過近半數的人認為川普在另外3起刑事起訴中 的確做出非法行為。

受訪者對於川普在本案中是否能得到檢察官公平對待，或者法官和陪審員是否能在川普涉及的案件中公正不阿抱持懷疑。

不過，仍有半數美國民眾認為川普若在封口費案中遭定罪，便不適合擔任總統。

大約只有3成美國民眾認為起訴川普的檢察官能公正對待這位前總統。更僅有約2成的美國民眾極度相信或非常相信這些案件中的法官和陪審員能維持公平公正。

美聯社與美國民意研究所公共事務研究中心這項最新民調結果與去年所做的民調結果相符，顯示約半數美國民眾認為，在川普佛羅里達州住處發現機密文件一案中，川普確有不法行為，而在他涉嫌干預2020年總統大選喬治亞州計票一事方面，認為他有違法行為的民調比例也差不多。

這份民調還發現，近半數美國民眾認為他在試圖推翻2020大選結果方面確有不法行為。

民調結果顯示，35%的美國民眾認為川普在封口費指控方面有不法行為，約3成民眾認為他做了不道德的事，但沒有違法。14%的人認為川普什麼也沒做錯。自從川普因本案遭起訴以來，這些數據並未出現重大變化。

不到1成的共和黨人認為川普在本案中確有不法行為，4成共和黨人認為他做了不道德的事，但並未違法，約3成共和黨人認為川普毫無過錯。

相較之下，約6成民主黨人士和近3成無黨籍人士認為川普做了非法勾當。

近6成共和黨人表示，他們認為就算川普在封口費案中偽造商務文件遭到定罪，仍然適合擔任總統，約8成民主黨人表示川普若遭定罪，便不適合當總統。約半數無黨籍人士認為川普屆時恐將不適任，22%的人認為川普適任，33%的人表示自己對本案所知不夠充分，無法表態。（譯者：李佩珊/核稿：劉淑琴）1130416