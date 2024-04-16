國會山莊遇襲案適用法律遭質疑 美最高院將審理

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國檢方起訴2021年1月6日國會山莊遇襲案其中一項法條的適用性遭到質疑，聯邦最高法院將於明天審理法條適用性。

特別檢察官史密斯（Jack Smith）在華盛頓對川普提出4項聯邦重罪指控，這些指控與推翻他輸給民主黨人拜登的2020年選舉結果有關。

川普被指控串謀欺騙美國、串謀阻礙官方程序以及串謀剝奪美國人投票和計票的權利。77歲的川普如今是共和黨總統參選人。

川普以及2021年1月6日闖入國會山莊干擾國會認證拜登勝選的支持者，被檢方依「妨礙官方程序」起訴。前警員費雪（Joseph Fischer）也是300多名被依此項罪名起訴的川粉之一，他主張檢方援引2002年沙氏法（Sarbanes-Oxley Act of 2002，主要針對白領犯罪）中的妨害程序相關規定來起訴有失當之嫌。他聲請法律解釋之舉可能在本案產生連鎖反應。

華盛頓聯邦地方法院法官尼柯爾斯（Carl J. Nichols）認同被告論點，理由是此法當年用意是訴究能源公司安隆（Enron）醜聞後的金融犯罪，不適用於費雪在2021年1月6日的行為。尼柯爾斯當初是川普所任命的法官。

但上訴法院以2票對1票的結果推翻尼柯爾斯的裁決。

現在，聯邦最高法院將審理費雪的上訴。

聯邦最高法院9位大法官裡保守派與自由派為6比3，其中3位保守派大法官是川普所提名。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1130416