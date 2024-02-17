川普金融詐欺案遭罰111億元 3年不得在紐約經商

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約16日綜合外電報導）美國紐約法官今天判決，前總統川普因誇大自身淨資產來欺騙貸方，必須支付3億5490萬美元（約新台幣111億元）罰金，讓川普再吞官司挫敗，這起民事案件危及川普的房地產帝國。

法官恩格隆（Arthur Engoron）在紐約曼哈頓（Manhattan）進行歷時3個月、充滿爭議的庭審後，於一份措詞嚴厲的判決書中也禁止川普3年內不得擔任紐約任何一間企業的高階主管或董事。川普的委任律師哈巴（Alina Habba）矢言上訴。

路透社報導，恩格隆撤銷了去年9月下令「解散」掌控川普房地產帝國根支柱公司的先前裁決，今天稱此舉已無必要，因為他將指派獨立監察員和法遵主管來監督川普的事業。

恩格隆在判決書中寫道，川普和本案其他被告「無法承認自己行為的錯誤」。

恩格隆寫道：「他們完全缺乏悔改和悔意，近乎到了病態的地步。他們反而採取一種『不見、不聞、不言』的態度。」

這起由紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）提起的訴訟指控川普和他的家族事業在10年間將他名下淨資產灌水為一年多達36億美元，進而詐得更優惠的貸款條件。在另外4起案件中面臨刑事指控的川普稱民主黨人詹樂霞提起的這起訴訟是政治報復。

川普在自己的社群媒體平台貼文中稱恩格隆「不誠實」、詹樂霞「腐敗」，還說自己面臨的官司是「干預選舉」和「政治迫害」。川普今年正在角逐總統大選。

川普寫道：「這起『判決』完全是騙局。我們不能讓不公不義現象存在。」

恩格隆在沒有陪審團的情況下對本案做出判決，他還禁止川普及其在訴訟中提到的公司在3年內向任何在紐約註冊的金融機構申請貸款，這可能會削弱他從美國主要銀行獲得信貸的能力。

恩格隆指出，川普和他的公司過去種種違法行為，是此次重罰的原因之一。川普集團（Trump Organization）於2022年被判犯下刑事稅務詐欺罪。川普經營的另外兩個實體先前遭紐約州提出行為不當指控，目前已達成和解。

川普的兩個成年兒子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）和艾瑞克．川普（Eric Trump）同為本案被告。法官下令兩人各支付400萬美元。兩人的律師羅伯特（Clifford Robert）稱這項判決「嚴重不公正」，還說他認為本案經上訴後會被推翻。

川普集團前財務長艾倫．懷索柏格（Allen Weisselberg）被法官下令支付100萬美元，並終身禁止管理任何紐約公司的財務。他在另一起刑事案件中對稅務詐欺認罪。

詹樂霞表示，所有被告支付的罰金包含利息超過4.5億美元。

詹樂霞透過聲明說：「川普終於要為了他說謊、欺騙和驚人的詐欺行為負責。因為無論有多強大、富有、有權勢，沒人能凌駕法律之上。」（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1130217