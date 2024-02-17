金融詐欺案吞敗將上訴 川普批拜登政治操作

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（中央社邁阿密16日綜合外電報導）美國紐約法官今天判決前總統川普須為浮報資產詐欺案支付3.55億美元（約新台幣111億元）罰款，且3年不得在紐約經商。川普表示會上訴，稱這一切是總統拜登政治操作。

法新社報導，川普在他的佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）外表示「我們會對法官恩格隆（Arthur Engoron）的判決提出上訴」。

他指控拜登是這場起訴的推手，把官司「當作武器來對付民調遙遙領先的政敵」。川普幾可篤定會是11月大選的共和黨總統候選人，很可能再度對決拜登。

法官認為川普應為非法浮報資產以獲取有利銀行貸款或保險條件一事負責。

由於此案是民事而非刑事案件，不會有牢獄之災。不過川普在判決前曾說，禁止在紐約經商形同判處「企業死刑」。

川普利用自身的法律困境引發支持者群情激憤並且譴責拜登，稱這些官司「就是想在選舉中傷害我」；川普另在其他案件面臨91項刑事指控。

川普的兩個兒子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）和艾瑞克．川普（Eric Trump）同為本案被告。法官下令兩人各支付400萬美元。

小唐納在社群媒體聲稱「政治信念」早決定官司結果，而不是案件事實。

判決規定家族企業鮮明的川普集團（Trump Organization），須允許一名獨立的法令遵循主管（CCO，俗稱法遵長）進入集團，並對法院負責。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1130217