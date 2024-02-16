以色列堅持攻拉法 拜登再度與尼坦雅胡通話要求護民

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國總統拜登今天再度與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話，警告以色列不要在沒有保護平民安全的計畫下就對加薩走廊南部城市拉法（Rafah）展開軍事行動。

綜合法新社和路透社報導，白宮在聲明中說，拜登「重申其觀點，即不應該在沒有確保拉法平民安全和援助的可信、可執行計畫下就展開軍事行動」。

這是拜登和尼坦雅胡不到一週內第2度通話。根據白宮聲明，兩人也談到目前有關人質的談判狀況，拜登承諾會繼續協助以色列解救人質，這些人被巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）挾持了132天。

拉法位於加薩走廊（Gaza Strip）南部鄰近埃及邊界地區，目前約有140萬名流離失所的巴勒斯坦人在此避難。

國際施壓以色列不要對已湧入大量難民的拉法用兵愈來愈強，但尼坦雅胡昨天仍矢言要對拉法採取「強力」行動，堅稱必須消滅在拉法的哈瑪斯部隊。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1130216