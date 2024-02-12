不擔軍費就讓俄來攻 川普激怒北約盟國再勾恐慌

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（中央社布魯塞爾12日綜合外電報導）美國前總統川普一席話「不願多擔軍費就讓俄國來打你們」，今在華府與歐洲再次掀波。歐洲政界在批評之餘，也有人直言歐洲已到只能靠自己保家衛國的時候。

川普10日在南卡羅來納州一場競選造勢提及某次北約會議與另一國元首的對話。川普說當時有位大國總統起身問「好吧，先生，如我們不付錢，遭到俄羅斯攻擊時你還會保護我們嗎？我說你沒付錢，就已失職了。我不會保護你。事實上我還會鼓勵他們（俄羅斯）想做什麼都請便」語畢台下歡呼鼓掌。

華爾街日報指出，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天發表聲明：「北約會做好準備，有能力保衛全體盟國。盟國間任何一句不捍衛彼此的話都會傷害全體安全，美國也不例外，也會讓美國與歐洲的官兵平添危險。我希望美國不論誰當選總統，都會繼續是個堅定、守諾的北約盟邦。」

德國政府雖未正式出面回應川普，但德國外交部11日一早在官方的X（即之前的推特Twitter）帳號上貼文：「我為人人、人人為我。這條北約信念保護從安克拉治（Anchorage，美國阿拉斯加城市）到艾斯倫（Erzurum，土耳其東部城市）超過9.5億人安全。」

法新社報導，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）12日在布魯塞爾出席一場歐盟部長級會議時說：「北約這個聯盟不是菜單任人點菜。我要嚴正聲明，北約不能成為一個視美國總統每天心情而定來運作的軍事聯盟。」

華盛頓郵報指出，川普譴責歐洲國家慷美國軍事之慨已久，但即便按川普自己的標準來看他10日這番話，依然駭人聽聞；而包含時任的總統高級幕僚在內，許多人並無印象川普曾如此與一名國家元首講過這種話。

在10日驚人之語的幾小時前，川普才抨擊完美國對外政策另一支柱－對外經援。無論民主或共和黨執政，對外經援與軍援幾十年來都是華府對外政策基石，目的也是為加強美國在海外的國家安全。

川普在自家社媒Truth Social寫道對外國的經濟發展援助和軍事援助，將由有償的貸款計畫取代，「我們應絕不在無望拿回錢或沒附加條件下給他國經費。若受施者恩將仇報或在未來某個時間發了財，就必須立即償還所有貸款」。

拜登就任美國總統後致力於彌補川普時代造成的美歐裂痕。然而美國不乏決策人士與專家警告，拜登擁抱歐洲盟邦之餘卻蓋住一個廣泛趨勢，即美國對需靠一己之力承擔歐洲防衛感到益發沮喪。

華郵指出，美國兩黨內的後起之秀對二戰後重建歐洲和與蘇聯競爭的感受與記憶日趨淺薄。甚至在川普之前，美國總統歐巴馬就抱怨過歐洲盟邦國防開支過少，只是語氣較為禮貌。

資深德國國會議員、前德國總理梅克爾（Angela Merkel）任內的外交政策旗手呂特根（Norbert Roettgen）在臉書說歐洲只能靠自己，「每個人都該看看川普這段影片，就會了解歐洲可能很快就別無選擇，只能靠自己保家衛國。我們只能這麼做，因為不這麼做將只剩束手就擒。」（譯者：陳亦偉）1130212