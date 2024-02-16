國際能源總署成立50週年 轉抱綠能挨批角色混亂

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（中央社巴黎15日綜合外電報導）各國能源部長、石油公司高層及綠色投資者本週齊聚一堂，慶祝國際能源總署（IEA）成立50週年。但IEA從過去引領化石燃料轉為擁抱綠能，新的角色身分引發論辯。

路透社報導，扮演工業化世界能源監督機構的IEA，已從傳統關注油、氣供應安全，轉為提倡再生能源和氣候行動。然而對一些與會者而言，IEA的轉變削弱作為公正能源機構應有的角色。

提倡綠色符合IEA最大金主美國的氣候政策，但石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）的產油大國、國際石油公司高層和一些分析師，對IEA近年的政策建議、蒐集31個成員國石油市場數據後的解讀提出質疑。

問題起因於IEA爭議性的2021年版報告。當時IEA在報告裡建議，若世界對達成氣候目標嚴肅以對，就應停止投資新的石油、天然氣、燃煤計畫。如今IEA預測石油、天然氣和燃煤需求會在2030年底前達到峰值。

帶領IEA轉向者是2015年接任的現任執行董事比羅爾（Fatih Birol），他曾任職OPEC。比羅爾任職IEA後一變再變，2017年時他在休士頓的議會向滿場的美國頁岩油業者高喊「投資、投資、再投資」，以便2040年底時頁岩油開採量達6700億桶。

然而到2021年時，比羅爾卻震撼能源界說出「若各國嚴正看待氣候危機，那麼從今年起就不應再對石油、天然氣、燃煤進行新投資」。

比羅爾在化石燃料與再生能源間搖擺，時間點剛好與美國為川普或拜登當家巧合。有人質疑若川普回鍋，比羅爾可能又要轉向。

IEA是1974年為因應阿拉伯對支持以色列國家實施石油禁運引發國際油價飆漲、許多國家經濟受創而設立，致力於預防石油供給異常波動防止能源危機重現。但現在IEA卻將使用化石燃料與排放溫室氣體視為世界新的能源危機。

IEA成員國政府雖都保有自身的能源分析團隊，也會把IEA的建言當作政策指導參考。但一些專家認為，分析客觀數據和政策建議偏向再生能源，兩者之間很難拿捏分寸。

OPEC秘書長蓋斯（Haitham Al Ghais）這週就把矛頭對向IEA，直言「石油與天然氣依然會是能源大餅裡一個主要構成，到2045年之後都還會持續成長」；OPEC2022年起在自家的石油市場評估時停用IEA資料。

智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）的全球能源中心（Global Energy Center）高級研究員夏佛（Brenda Shaffer）表示，推動停止新的化石燃料投資，會助長開發中國家使用更髒的燃料，反而傷害IEA的潔能初衷。

夏佛說：「如果沒化石燃料可用，就會去燃燒糞便與木柴，造成更多污染、對人體健康更有害，這就是現實。」（譯者：陳亦偉）1130216