王博玄再見安雄鷹2連勝 14日洪總63歲生日當天拚千勝

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（中央社記者謝靜雯台北12日電）中華職棒台鋼雄鷹今天與味全龍交手，延長賽第10局雄鷹隊王博玄敲出生涯首支再見安，率隊4比3搶下2連勝，為總教練洪一中執教生涯第999勝，洪總挑戰14日63歲生日當天完成千勝里程碑。

雄鷹隊今天在主場澄清湖棒球場迎戰味全龍隊，雄鷹隊4局下野手杜家明遭頭部觸身球保送上壘，換上王博玄代跑、盜上二壘，再靠著暴投上到三壘，張肇元選到保送，紀慶然敲安幫助球隊送回第1分。

味全龍隊劉基鴻6局上敲出追平比數陽春砲，8局上吉力吉撈．鞏冠敲出超前比數安打，雄鷹隊展現韌性9局下藍寅倫適時安打送回追平分。

兩隊9局打完2比2僵持不下，突破僵局制延長賽10局上龍隊靠著高飛犧牲打超前比數，10局下雄鷹隊靠著犧牲觸擊、王柏融安打扳平比數，王柏融盜上二壘，2人出局後王博玄敲出再見二壘打幫助球隊搶勝。

王博玄今天替補上場當功臣，跑出中職生涯首次盜壘成功，也敲出中職生涯首支再見安打，獲選單場最有價值球員（MVP）；王柏融10局下的安打，則為個人中職生涯第600安。

洪一中奪下執教生涯第999勝，雄鷹隊接下來為客場比賽，今天球團安排賽後先在主場幫洪一中慶生。雄鷹隊14日將作客樂天桃園棒球場與樂天桃猿隊交手，剛好也是洪一中生日，洪一中挑戰63歲生日當天完成執教千勝里程碑。（編輯：張雅淨）1130512