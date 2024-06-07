魔鷹開轟、王博玄3安4打點 雄鷹16安擊退兄弟

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（中央社記者謝靜雯台北7日電）中職台鋼雄鷹隊今天打線發揮，團隊16安攻勢串聯，洋砲魔鷹敲出個人本季第9轟，單場2安4打點，王博玄猛打賞3安4打點，率隊以12比8擊敗中信兄弟、終止近期3連敗。

中華職棒台鋼雄鷹隊今天作客洲際棒球場與中信兄弟交手，雄鷹隊團隊打擊狀況佳，2局上張肇元獲得保送上壘，1人出局後王柏融、黃劼希接連安打攻佔滿壘，陳文杰安打送回1分，王博玄補上安打、一棒2分，曾子祐高飛犧牲打送回第4分。

雄鷹隊4局上再起攻勢，王柏融、黃劼希接連安打，靠著犧牲觸擊推進，王博玄補上安打送回2分，2人出局後，洋砲魔鷹（Steven Moya）敲出二壘打再添1分。

雄鷹隊6局上1人出局後王博玄、曾子祐接連敲出安打，魔鷹開轟、3分砲幫助球隊拉開領先差距，雄鷹隊7局上靠著王柏融安打、黃劼希二壘打，送回團隊第11分，黃劼希中職生涯首分打點出爐。

雄鷹隊9局上再靠著陳文杰適時二壘打再添1分保險分；雄鷹隊今天6到9棒王柏融、黃劼希、陳文杰、王博玄合計敲出11安，王博玄5打數敲3安貢獻4打點獲選單場MVP。

雄鷹隊先發投手江承諺前3局沒有失分，4局下被陳子豪、江坤宇敲安，再被敲出高飛犧牲打失掉1分，5局下被岳政華敲出安打、跑者盜上二壘，接著因為妨害跑壘、暴投再掉1分，再被陳子豪敲出二壘打失分。

江承諺6局下也有狀況，1人出局後被許基宏、林吳晉瑋敲出安打，三振抓到第2個出局數後又被岳東華敲出安打失掉2分退場。

江承諺今天總計用99球投5.2局，被敲出10支安打，投出4次三振、3次暴投，失掉5分（3分責失分），奪下個人本季第3勝。雄鷹隊牛棚投手僅賴鴻誠在8局下再掉3分（2分責失分），其餘投手沒多掉分數、順利搶勝。（編輯：郭諭儒）1130607