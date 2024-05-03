本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
國科會AI引擎TAIDE練功1年可台英語對話 還能快速生成立委質詢稿
首頁 / 運動
中職
新聞專題
中職1/300
首頁 / 運動

黃劼希首安失誤同場出現 心情複雜忘了首安球

2024/5/3 20:25（5/3 20:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒台鋼雄鷹隊野手黃劼希（圖）1日出賽先敲出生涯首安，但接著又出現關鍵守備失誤，他3日受訪時透露，當天心情五味雜陳，連首安球收到哪都忘了。中央社記者謝靜雯攝 113年4月3日
中華職棒台鋼雄鷹隊野手黃劼希（圖）1日出賽先敲出生涯首安，但接著又出現關鍵守備失誤，他3日受訪時透露，當天心情五味雜陳，連首安球收到哪都忘了。中央社記者謝靜雯攝 113年4月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北3日電）中職台鋼雄鷹隊野手黃劼希1日出賽心情有點複雜，先敲出生涯首安，但接著又出現關鍵守備失誤，不知道該開心還是難過，連首安球收到哪都忘了，學長和教練團紛紛安慰他。

雄鷹隊野手黃劼希4月3日完成中職生涯初亮相，但生涯首安直到5月1日才出爐，與統一7-ELEVEn獅隊比賽，4局下敲出安打。

但接著5局上守備出狀況，兩隊1比1平手時，黃劼希接球傳本壘失誤，讓獅隊跑回2分，也讓他十分自責，畫面上看起來似乎有點眼眶泛淚。

今天賽前總教練洪一中受訪時也特別提到，那個傳球讓黃劼希練習時傳100次都不會失誤，但年輕球員給自己壓力太大，希望球員把失敗當做動力，不要怕被罵、也不要害怕失敗。

黃劼希坦言，當下的局面確實有感到緊張，但還是對守備有信心，失誤當下很自責，賽後教練團也有在集合時特別鼓勵，後來回想起來，可能真的是因為對於自我的要求和期許太高，過度謹慎導致放不開，當沒有表現好時，就會跌得特別重、挫折感很大。

黃劼希表示，之後很多學長、隊友都有安慰他，叫他「不要哭」，但他笑說印象中自己沒有哭，只是不知道畫面看起來為什麼像是在流淚。

被問起首安球，黃劼希笑說，先敲出首安，本來應該是等比賽順利結束後再來開心首安出爐，結果沒有還享受到就出現失誤，回到宿舍後還一直在想，到底是要開心還是難過，當下已經忘記首安球放到哪去了。（編輯：陳政偉）1130503

黃劼希
中職官辦熱身賽雄鷹亮相 黃劼希超前安助隊奪勝
洪一中
陳文杰一軍先發 後勁二軍表現佳註冊與否難抉擇洪一中勉球員不怕失敗只怕不練 點板凳深度問題
中職
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
中職第一隊 味全龍啟用電子暗號系統PitchCom
172.30.142.48
更多編輯台推薦新聞：