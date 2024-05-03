黃劼希首安失誤同場出現 心情複雜忘了首安球

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（中央社記者謝靜雯台北3日電）中職台鋼雄鷹隊野手黃劼希1日出賽心情有點複雜，先敲出生涯首安，但接著又出現關鍵守備失誤，不知道該開心還是難過，連首安球收到哪都忘了，學長和教練團紛紛安慰他。

雄鷹隊野手黃劼希4月3日完成中職生涯初亮相，但生涯首安直到5月1日才出爐，與統一7-ELEVEn獅隊比賽，4局下敲出安打。

但接著5局上守備出狀況，兩隊1比1平手時，黃劼希接球傳本壘失誤，讓獅隊跑回2分，也讓他十分自責，畫面上看起來似乎有點眼眶泛淚。

今天賽前總教練洪一中受訪時也特別提到，那個傳球讓黃劼希練習時傳100次都不會失誤，但年輕球員給自己壓力太大，希望球員把失敗當做動力，不要怕被罵、也不要害怕失敗。

黃劼希坦言，當下的局面確實有感到緊張，但還是對守備有信心，失誤當下很自責，賽後教練團也有在集合時特別鼓勵，後來回想起來，可能真的是因為對於自我的要求和期許太高，過度謹慎導致放不開，當沒有表現好時，就會跌得特別重、挫折感很大。

黃劼希表示，之後很多學長、隊友都有安慰他，叫他「不要哭」，但他笑說印象中自己沒有哭，只是不知道畫面看起來為什麼像是在流淚。

被問起首安球，黃劼希笑說，先敲出首安，本來應該是等比賽順利結束後再來開心首安出爐，結果沒有還享受到就出現失誤，回到宿舍後還一直在想，到底是要開心還是難過，當下已經忘記首安球放到哪去了。（編輯：陳政偉）1130503