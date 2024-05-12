彰化車禍姊妹家屬簽放棄急救 醫院：不輕易放棄

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（中央社記者鄭維真彰化12日電）彰化縣伸港鄉陳姓姊妹2月22日發生車禍，目前2人昏迷指數皆為3，家屬昨天簽署DNR放棄急救同意書，彰化秀傳醫院及彰化基督教醫療團隊都表示不會輕易放棄救治。

在彰化秀傳醫院治療的10歲姊姊昏迷指數一度從3提升為11，頭部、四肢無法自主活動，會露出笑容；5月1日突然發生急性水腦症，手術後仍陷昏迷，昏迷指數又降到3。

秀傳醫院表示，姊姊的祖父及叔叔昨天簽署放棄急救同意書，急救藥物及作為將不再進行，但屆時家屬若要急救，院方仍會盡力搶救。

8歲妹妹車禍至今昏迷指數都維持3，10日從彰化基督教醫院轉院至彰基體系分院漢銘基督教醫院，以在甦醒時保留最佳體能及功能為照護目標。

彰基醫療團隊告訴中央社記者，雖然家屬有簽放棄急救同意書，不代表需要急救時就直接放棄急救，還是會向家屬做最後確認，不會輕易放棄。目前妹妹利用呼吸器維持呼吸能力，由於不用升壓器，緊急維生器材已逐漸去除，持續做復健、中醫針灸等治療。（編輯：黃世雅）1130512