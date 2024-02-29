彰化3姊弟車禍路口 將改為Z字型行穿線、設庇護島

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（中央社記者鄭維真彰化29日電）彰化伸港鄉3姊弟過馬路車禍，公路局今天邀集專家學者到肇事地點會勘，開會後決定將路口改為Z字型行穿線，並退縮行穿線、轉角設置人行道、設庇護島等，分2階段完成。

針對伸港鄉台17線建國路與台61乙線美港公路口發生車禍，公路局研擬3個交通設計改善方案，今上午與專家學者、相關單位到場會勘後，經3個多小時開會討論，終於有共識。

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公路局彰化工務段發布新聞稿指出，考量路口過大會產生行車秩序安全問題，以及行人穿越時間及穿越須行走距離，將採用方案2，路口改為Z字型行穿線方式進行規劃設計，改善方式包括行穿線退縮、設置Z字型行穿線、中央分隔島設庇護島、路口轉角設置人行道、增加行穿線照明亮度等。

彰化工務段表示，第1階段改善包含行穿線、設庇護島、行穿線亮度等，預計於細部設計完成後1個月內改善完畢；第2階段為設置人行道，因台17線增設人行道須將台電電桿移除或下地，所需時程較長，將另協調管線單位下地後盡速處理。（編輯：陳仁華）1130229