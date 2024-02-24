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彰化車禍無照老翁撞3姊弟 稱路口綠燈但自認有疏失

2024/2/24 17:05（2/24 18:07 更新）
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彰化3姊弟過馬路時遭蕭姓老翁無照駕駛撞擊，姊妹命危。（中央社製圖）
彰化3姊弟過馬路時遭蕭姓老翁無照駕駛撞擊，姊妹命危。（中央社製圖）
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（中央社記者吳哲豪彰化縣24日電）彰化伸港鄉3姊弟過馬路時遭蕭姓老翁無照駕駛撞擊，姊妹命危；蕭姓老翁說，雖然路口綠燈可開車直行，但他也有疏失，已去附近土地公廟拜拜，向神明祈求3姊弟平安無事。

3姊弟22日放學過馬路時，在伸港鄉建國路與美港公路口遭蕭姓駕駛撞飛，就讀國小四年級的姊姊及三年級的妹妹一度失去呼吸心跳，經搶救恢復呼吸心跳；警方調查，肇事的蕭姓老翁領有機車駕照，平時多以機車代步，曾因未戴安全帽被開罰單。

有媒體今天前往老翁住處採訪，蕭姓老翁說明，22日開車要去線西鄉找朋友，沒想到會發生車禍。

蕭姓老翁指出，當時前方路口雖是綠燈，天色昏暗，等到發現前方有人時已來不及，雖然路口綠燈可開車直行過馬路，但他也有疏失。

蕭姓老翁說，他的身體也不好，需定期洗腎，發生車禍後有去醫院探視，上午去附近土地公廟拜拜，向神明祈求3姊弟平安無事。

彰化縣警察局和美分局1名承辦員警接受中央社記者訪問時說，由於姊妹都還在醫院救治，無法確定移送罪名，因此在製作完老翁的筆錄後，先讓他回家，請他等待警方通知。（編輯：謝雅竹）1130224

#伸港鄉
#無照駕駛
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