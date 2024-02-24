彰化車禍縣府捐款專戶湧入近百萬 助3姊弟度難關

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（中央社記者吳哲豪彰化24日電）彰化就讀國小3姊弟22日遭蕭姓男子無照駕駛撞擊，姊妹傷勢嚴重，彰縣府開設捐款專戶助度過難關，捐款金額今天應可破百萬元，縣府強調善款會專款專用。

73歲蕭姓男子22日晚間駕駛休旅車沿彰化縣伸港鄉建國路北往南方向直行，陳姓3姊弟由東往西行走斑馬線時遭休旅車撞擊受傷，被送往醫院救治，弟弟傷勢較輕已出院，姊姊和妹妹傷勢嚴重，仍未脫離險境。

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彰縣府社會處查出，3姊弟為中低收入戶家庭，和阿公同住，陳父則入獄服刑中，而3姊弟每月領有兒少生活補助新台幣6591元，以及家扶認養金每月7650元，共計1萬4241元，社會處開設捐款專戶助度過難關。

彰縣府指出，到昨天為止，捐款專戶收到金額已接近百萬元，今天應可突破百萬元，而民眾善款會專款專用，也會全力協助後續醫療及生活照顧，目前醫療費用已由醫院全額吸收，並將協助日後復健，後續也將連結法律資源協助車禍求償相關事宜。（編輯：郭諭儒）1130224