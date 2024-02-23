3姊弟被撞路口遭指斑馬線長又斜 公路局會勘設施

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（中央社記者鄭維真彰化23日電）彰化就讀國小3姊弟昨晚遭無照駕駛追撞，公路局今天會勘指交通號誌、標線等都正常，將研擬精進設施，對於事發路口斑馬線設計遭質疑長又斜，當初設計是擔心退縮後路口會過大。

公路局中區養護工程分局彰化工務段人員向中央社記者表示，事發地點位於台17線建國路與台61乙線美港公路路口，為公路局轄管省道，今天與警方前往會勘，未發現有交通號誌、標線等異常，會再邀集專家學者到現場，研擬精進的設備改善方針，並評估是否設置行人庇護島等。

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針對民眾質疑此路口斑馬線劃設過長、太斜，彰化工務段人員表示，建國路與美港公路為斜叉路口，當初規劃是考量若斑馬線退縮，路口會過大，路口淨空時間會延長，停等時間將過長，且容易造成行動不便者來不及穿越。

當地村長接受電訪時說，他有建議公路局人員路口周邊的光線一定要夠亮；彰化工務段表示，會一併邀集公所人員到場會勘，考慮是否增設路燈。（編輯：郭諭儒）1130223