彰化車禍遭撞小姊妹「牽手畫」見好感情 爺盼坐牢父能探視

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（中央社記者鄭維真彰化縣23日電）彰化就讀國小的3姊弟昨天放學返家遭休旅車追撞，姊妹命危，大姊曾畫一幅與妹妹的「牽手畫」，感情深厚。爺爺表示，3姊弟的父親正在服刑，希望監獄能准假讓他到醫院探視。

陳姓3姊弟的父母離異，母親改嫁，目前由叔叔監護，與曾祖母、祖父、伯父同住。母親向媒體表示，目前姊妹倆腦部重傷，醫院須再觀察2、3天，雖然3姊弟平時都在前夫家，但與她感情很好，過年還有到她那裡住。

爺爺則表示，3姊弟的父親目前在服刑中，希望監獄能准假讓他到醫院探視自己的孩子，為孩子加油打氣。

家人說，3姊弟平時感情好，大姊日前在學校畫了一幅與妹妹的「牽手畫」，在家也會照顧弟弟，並且一起做家事、洗衣服。昨天他們返家途中的監視器畫面曝光，姊妹兩人擔心弟弟書包太重，主動替他拿餐袋和水壺，姊姊走在前面還不時回頭看妹妹和弟弟的狀況。

3姊弟昨天下午6時多在伸港鄉建國路與美港公路口，遭73歲蕭姓老翁駕駛的休旅車追撞，姊妹倆一度失去呼吸心跳，經搶救後恢復呼吸心跳，昏迷指數都僅3；弟弟左腳擦傷昨晚已出院返家。（編輯：謝雅竹）1130223