更多編輯台推薦新聞：
高美館30週年跨國合作 畢卡索安迪沃荷等35位大師真跡6月展出
文化

高美館30週年跨國合作 畢卡索安迪沃荷等35位大師真跡6月展出

巨人交流賽門票開賣 大巨蛋座位全開單日可達3萬6千席
運動

巨人交流賽門票開賣 大巨蛋座位全開單日可達3萬6千席

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端
國際

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端

蘇丹紅是什麼？對人體有何危害？用途毒性一次看
生活

蘇丹紅是什麼？對人體有何危害？用途毒性一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
桌球世團賽台灣男團3比0勝德國 晉4強保底銅牌平隊史最佳
首頁 / 社會

彰化車禍遭撞小姊妹「牽手畫」見好感情 爺盼坐牢父能探視

2024/2/23 17:47（2/23 18:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
彰化就讀國小的3姊弟22日放學返家遭休旅車追撞，姊妹命危，家人表示，大姊日前在學校畫了一幅與妹妹的「牽手畫」，感情深厚。（讀者提供）中央社記者鄭維真彰化傳真 113年2月23日
彰化就讀國小的3姊弟22日放學返家遭休旅車追撞，姊妹命危，家人表示，大姊日前在學校畫了一幅與妹妹的「牽手畫」，感情深厚。（讀者提供）中央社記者鄭維真彰化傳真 113年2月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭維真彰化縣23日電）彰化就讀國小的3姊弟昨天放學返家遭休旅車追撞，姊妹命危，大姊曾畫一幅與妹妹的「牽手畫」，感情深厚。爺爺表示，3姊弟的父親正在服刑，希望監獄能准假讓他到醫院探視。

陳姓3姊弟的父母離異，母親改嫁，目前由叔叔監護，與曾祖母、祖父、伯父同住。母親向媒體表示，目前姊妹倆腦部重傷，醫院須再觀察2、3天，雖然3姊弟平時都在前夫家，但與她感情很好，過年還有到她那裡住。

爺爺則表示，3姊弟的父親目前在服刑中，希望監獄能准假讓他到醫院探視自己的孩子，為孩子加油打氣。

家人說，3姊弟平時感情好，大姊日前在學校畫了一幅與妹妹的「牽手畫」，在家也會照顧弟弟，並且一起做家事、洗衣服。昨天他們返家途中的監視器畫面曝光，姊妹兩人擔心弟弟書包太重，主動替他拿餐袋和水壺，姊姊走在前面還不時回頭看妹妹和弟弟的狀況。

3姊弟昨天下午6時多在伸港鄉建國路與美港公路口，遭73歲蕭姓老翁駕駛的休旅車追撞，姊妹倆一度失去呼吸心跳，經搶救後恢復呼吸心跳，昏迷指數都僅3；弟弟左腳擦傷昨晚已出院返家。（編輯：謝雅竹）1130223

#車禍
延伸閱讀
彰化車禍3姊弟被撞路口遭指斑馬線長又斜 公路局會勘設施
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.197