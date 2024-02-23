國小3姊弟遭撞姊妹未脫險 警調查肇事車綠燈直行

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（中央社記者鄭維真彰化縣23日電）彰化就讀國小的3姊弟昨晚放學回家過馬路時，遭車追撞，目前姊妹倆仍未脫離險境。警方調查，休旅車當時綠燈直行，車速及學童有無遵守號誌部分尚在釐清中。

彰化縣警察局和美分局第五組長林世行今天接受中央社記者訪問時表示，昨晚6時21分在伸港鄉美港公路和建國路口發生小客車與陳姓3姊弟的事故，姊妹倆一度失去呼吸心跳，目前已恢復呼吸心跳，弟弟左腳擦傷無大礙。

林世行指出，姊姊就讀國小四年級，妹妹讀國小三年級，弟弟為國小一年級，調閱相關監視器，73歲蕭姓肇事駕駛當時是綠燈直行，酒測值為0，車速部分則在釐清中。至於小朋友是否有遵守燈號，也正在調閱相關資料釐清。

警方呼籲，駕駛人開車行經路口，雖然是綠燈也是要減速慢行，注意車前狀況；行人經過路口，要「慢看停」，注意左右來車，保障自身安全。

彰化秀傳醫院表示，姊姊腦傷嚴重，昏迷指數3，目前在小兒加護病房採支持性療法，已與校長、家屬討論，並告知預後不佳。彰化基督教醫院表示，妹妹血壓仍低，於小兒加護病房插管救治，仍有生命危險。弟弟左腳擦傷昨晚已出院。（編輯：謝雅竹）1130223