洗刷行人地獄惡名 內政部提行人交通安全設施條例

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（中央社記者陳俊華台北22日電）內政部長林右昌今天說，部務會報通過「行人交通安全設施條例」草案，盼藉由建設、改善及維護行人交通安全設施等方式，來解決人行道不足問題，並在人潮聚集重要場所周邊劃設行人友善區，提升通行安全。

內政部透過新聞稿表示，為洗刷台灣是行人地獄的惡名，行政院去年已通過「行人交通安全政策綱領」，要建置安全且友善行人的用路環境。

林右昌說，為達成行人可安心行走的施政目標，中央邀集各縣市、專家學者、民間團體等共同研商完成「行人交通安全設施條例」草案，並在今天的部務會報通過，將儘速陳報行政院審查後，送請立法院審議。

林右昌表示，藉由建設、改善及維護行人交通安全設施等方式，解決人行道不足、無障礙動線連結、人潮聚集重要場所周邊劃設行人友善區，及排除道路阻礙通行設備等，積極建構安全、無礙及可連續通行的行人用路空間，全方位守護行人用路權益，提升通行安全。

林右昌指出，為利中央與地方攜手積極改善行人安全，新訂條例明定，中央主管機關應會同各目的主管機關，擬定中長程行人交通安全設施推動計畫，各縣市再依據前項計畫訂定中長程行人交通安全設施改善計畫。

林右昌說，每年將公布執行情形，並搭配獎懲機制來徹底執行行人用路環境改善工作，提供平整、順暢及安全的空間供大眾使用，滿足不同族群行人的用路需求，建置行人優先通行的友善空間，以有效預防交通事故及保護行人生命安全。

林右昌指出，對於都市計畫區域內，一定寬度以上的道路未施設人行道地區，也明文要求地方政府應擬定分年分期建設計畫，報中央主管機關核定後，優先進行改善，每4年至少要檢討一次，以提升人行道設施品質。

林右昌表示，新訂條例也明確規範各縣市將醫療院所、學校、機關、大眾運輸場站等行人密集場所周邊，公告指定範圍為行人友善區的規定，並應舉辦說明會聽取在地居民意見，優先改善。

林右昌指出，經由增設人行道、建置防護、警示及無障礙設施、車輛減速設施等方式，提供適當保護及提醒，讓兒童、長者、行動不便者及陪同者能享有安全及可連續的行走空間及環境。

林右昌說，至於既有道路上如有電力、電信箱體或桿件等妨礙行人通行的固定設施、設備，後續將由縣市政府協調，要求主管單位進行設施改善、遷移或拆除等，如果未能在期限內完成者，也得給予裁罰。

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林右昌表示，道路兩旁、建築物騎樓及無遮簷人行道未與鄰接地平面齊平，或自行任意改建而妨礙行人通行者，條例中也明定處理原則，讓行走環境及空間可以連續，有效提升國內整體通行環境與品質。

林右昌指出，針對各縣市推動改善情形，內政部將會同交通部定期舉辦考評，並向社會大眾公布執行成效，以有效提升督導力道，同時完善行人動線及交通安全設施建設、改善及維護等工作。（編輯：林克倫）1130222