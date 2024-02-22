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彰化3姊弟走斑馬線遭車撞 姊妹恢復心跳弟出院

2024/2/22 23:13
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（中央社記者鄭維真彰化22日電）彰化縣就讀國小的3名陳姓姊弟今晚走斑馬線過馬路時遭車撞飛，姊妹一度失去呼吸心跳，姊妹經搶救已恢復心跳，弟弟左腳擦傷已出院返家。彰化縣長王惠美獲報後前往醫院關心。

警方初步調查指出，73歲蕭姓男子駕駛休旅車沿彰化縣伸港鄉建國路北往南方向直行，陳姓3姊弟由東往西行走斑馬線時遭休旅車撞擊受傷，分別由救護車送往彰化基督教醫院及彰濱秀傳醫院救治。

其中，就讀國小4年級及3年級的2姐妹傷勢較嚴重，一度失去呼吸心跳，經過搶救目前已恢復心跳；就讀1年級的弟弟左腳擦傷無大礙。

彰化縣政府表示，王惠美第一時間獲報後，到院關心給予慰問金新台幣2萬元，並指派社會處、教育處等相關單位全力協助。此案為中低收入戶家庭，將持續追蹤關懷姊弟的醫療復原狀況及連結醫院等相關資源，提供適切服務。

彰濱秀傳醫院指出，姊姊胸部挫傷、頭部腦出血，轉院至彰化秀傳醫院開刀救治；弟弟無大礙，已從彰濱秀傳醫院出院返家。

彰化基督教醫院表示，妹妹心跳恢復後血壓仍很低，轉至小兒加護病房繼續救治。

警方表示，休旅車駕駛73歲蕭姓男子酒測值為0，正在調查肇事原因。（編輯：戴光育）1130222

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