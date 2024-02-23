姊妹遭無照翁撞飛昏迷指數3 家屬不巧沒接送釀憾

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（中央社記者鄭維真彰化縣23日電）彰化就讀國小3姊弟昨天遭蕭姓駕駛撞飛，姊妹昏迷指數都為3，警方調查蕭翁未酒駕、沒超速，但無照駕駛，家屬說昨天剛好無法接送，未料釀憾事；今天逢姊姊生日，全校祈福盼早日康復。

3姊弟昨晚放學過馬路回家時，在伸港鄉建國路與美港公路路口遭73歲蕭姓駕駛撞飛，2姊妹一度失去呼吸心跳，經搶救恢復呼吸心跳，昏迷指數都為3，仍未脫離險境。

就讀國小一年級的弟弟左腳擦傷，昨晚出院返家仍心有餘悸。他今天向媒體表示，當時過馬路遠遠就有看到車燈，後來大姊就拉著他們趕快跑，沒想到快到時就被撞到。

家屬透露，3姊弟為中低收入戶，父母離異，平常由爺爺、伯父協助照顧，放學由伯父接送，但昨天剛好伯父眼睛開刀無法接送，未料他們自己回家就發生意外。

校方表示，姊弟住家距離學校約1.5公里，上下學多由伯父接送，偶而會自行走路返家，3姊弟個性活潑，在家會自己洗衣服、做家事，妹妹還有領到進步獎。全校師生今早為姊妹祈福寫卡片集氣，盼盡早脫離險境，替姊姊補過生日。

彰化秀傳醫院表示，就讀國小四年級的姊姊因腦傷嚴重，昏迷指數3，目前採支持性療法，已向學校及家屬說明預後不佳。

就讀國小三年級的妹妹目前在彰化基督教醫院救治，院方表示，昨晚啟動創傷小組幫妹妹急救，過程中發現妹妹兩側有嚴重氣胸，幫她插入胸管減壓，急救15分鐘後恢復心跳。

彰基指出，妹妹腦傷嚴重且腦壓偏高，以現在狀況不宜開刀，目前在兒童加護病房積極控制腦壓。由電腦斷層檢查中，妹妹有氣胸、顱內出血，身體多處骨折，出血狀況嚴重，目前以藥物控制腦壓，整體狀況仍相當不樂觀，昏迷指數只有3分，希望大家一起為她加油。

另外，彰基得知妹妹家庭經濟狀況弱勢，表示在彰基急診及兒童加護病房的醫療費用會全免，後續妹妹若需要復健等醫療費用，彰基也會全力支持協助。（編輯：謝雅竹）1130223