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警：撞彰化3姊弟7旬無照翁平時以機車代步 從未考汽車駕照

2024/2/23 16:38（2/23 17:03 更新）
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彰化縣伸港鄉22日晚間發生就讀國小的3姊弟遭7旬蕭姓駕駛的休旅車追撞車禍，學童書包掉落一地。警方調查，蕭姓老翁為無照駕駛，且未曾考汽車駕照。（讀者提供）中央社記者鄭維真彰化傳真 113年2月23日
彰化縣伸港鄉22日晚間發生就讀國小的3姊弟遭7旬蕭姓駕駛的休旅車追撞車禍，學童書包掉落一地。警方調查，蕭姓老翁為無照駕駛，且未曾考汽車駕照。（讀者提供）中央社記者鄭維真彰化傳真 113年2月23日
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（中央社記者鄭維真彰化23日電）彰化縣73歲蕭姓老翁駕駛休旅車追撞就讀國民小學的3姊弟，警方調查，蕭姓老翁酒測值0、未超速，但無照駕駛，且沒有考過汽車駕駛執照紀錄。

3姊弟昨天放學過馬路時，在伸港鄉建國路與美港公路路口遭蕭姓駕駛撞飛，就讀國小4年級及3年級的姊妹一度失去呼吸心跳，經搶救恢復呼吸心跳，醫院團隊努力救治，也希望大家集氣加油，但目前仍未脫離險境。

警方今天告訴中央社記者，綠燈直行肇事的蕭姓駕駛未有汽車交通違規紀錄，領有機車駕照，平時多以機車代步，曾因未戴安全帽被開罰單。

彰化縣政府對媒體說明，3姊弟為中低收入戶單親家庭，每月領有兒少生活補助新台幣6591元及家扶認養金7650元。3姊弟父親目前入監服刑中，生母已再婚，3姊弟由叔叔監護，並與曾祖母、祖父及伯父同住照顧。

校方上午集合全校師生宣導交通安全，並透過集氣活動設置祈福板，開放全校學生寫祈福字卡，預計製作成卡片送到醫院，為姊妹加油，學校同時為孩子申請仁愛基金給予慰問，彰縣府教育處學生輔導諮商中心已協助學校後續輔導。（編輯：李明宗）1130223

#國民小學
#彰化縣政府
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