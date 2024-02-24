彰化車禍姊妹命危 中監戒護受刑父赴醫院探視

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（中央社記者趙麗妍台中24日電）彰化就讀國小的3姊弟22日放學返家遭休旅車追撞，姊妹仍命危。陳姓父親因案在台中監獄服刑中，台中監獄以最速件獲核准後，23日晚間戒護陳男前往彰化基督教醫院探視小孩。

陳姓3姊弟22日下午6時多在彰化縣伸港鄉建國路與美港公路口，遭73歲蕭姓老翁駕駛的休旅車追撞，姊妹倆一度失去呼吸心跳，經搶救後恢復呼吸心跳，昏迷指數都僅3；弟弟左腳擦傷已出院返家。3姊弟的父母離異，母親改嫁，3姊弟的父親目前在服刑中，爺爺希望監獄能准假讓陳男到醫院探視自己的孩子，為孩子加油打氣。

台中監獄以最速件報法務部矯正署核准後，立即聯繫家屬，23日晚間8時，戒護陳男前往彰化基督教醫院探視，希望藉由當面的關懷給予受傷3姊弟親情的撫慰。

台中監獄今天告訴媒體，基於人道關懷及親情撫慰，立即安排陳姓受刑人電話接見聯繫家屬了解情況，監方並主動聯繫家屬協助辦理返家探視事宜，希望藉由當面的關懷給予受傷3姊弟親情的撫慰。

中監指出，考量陳男遭家庭重大事故，隨即安排心理師給予心理輔導，以撫平其傷痛情緒，並囑其好好服刑，為3姊弟祈福以期病情好轉，重享天倫。（編輯：陳政偉）1130224