彰化車禍2姊妹昏迷指數3 醫院：姊姊求生意志很大

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（中央社記者鄭維真彰化29日電）彰化陳姓3姊弟車禍，姊妹倆至今昏迷指數3，醫院今天表示，姊姊求生意志很大，會提供她腦部最好生理環境；妹妹雖腦波檢查顯示腦部完全受損，仍會給予最好醫療照護。

陳姓3姊弟就讀伸港鄉的國小，22日傍晚6時21分放學返家走在建國路與美港公路口行穿線時，遭蕭姓男子無照駕駛休旅車撞擊，2姊妹一度沒有呼吸心跳，經搶救恢復呼吸心跳，至今仍在醫院與死神拔河。

彰化秀傳醫院今天向媒體說明，姊姊昏迷指數維持3分，心跳、呼吸、血壓正常，仍使用呼吸器，因為氣胸，胸部左右放置2條胸管，預計狀況相對穩定後，會安排腦波檢查；目前院方治療方向就是提供姊姊腦部最好生理環境，等待恢復，除了醫療團隊努力積極救治外，姊姊求生意志確實很大。

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彰化基督教醫院表示，妹妹目前狀況生命徵象雖然有比較穩定，但意識仍呈現重度昏迷狀態，昏迷指數3分，雙側瞳孔對光反應微弱；2月24日（到院後48小時內）及2月28日的腦波檢查均沒有任何電生理反應，表示腦部已經完全受損，雙側胸管引流量有變少。

彰基表示，昨天醫療團隊召開全人整合醫療照護討論，將妹妹狀況與後續治療計劃向家屬充分說明並討論，醫療團隊會做最壞打算，但是給予妹妹最好醫療照護，感謝大家對妹妹的關心，也希望大家持續給予祝福。（編輯：陳仁華）1130229