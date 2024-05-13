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台灣隊創佳績 Robofest世界機器人大賽奪多項大獎

2024/5/13 08:08（5/13 08:16 更新）
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12支來自台灣的隊伍，遠赴密西根州參加Robofest世界機器人大賽，戰果包括4項第一名、2項第二名、1項第三名及1項第六名。（駐芝加哥辦事處提供）中央社記者鍾佑貞華盛頓傳真 113年5月13日
12支來自台灣的隊伍，遠赴密西根州參加Robofest世界機器人大賽，戰果包括4項第一名、2項第二名、1項第三名及1項第六名。（駐芝加哥辦事處提供）中央社記者鍾佑貞華盛頓傳真 113年5月13日
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（中央社記者鍾佑貞華盛頓12日專電）12支來自台灣的隊伍遠赴密西根州參加Robofest世界機器人大賽，與全球16國選手一較高下，拿下最具挑戰性的主題賽高級組冠軍，總戰果包括4項第一名、2項第二名、1項第三名及1項第六名。

駐芝加哥辦事處今天發布新聞稿表示，今年世界機器人大賽11日落幕，台灣約50名國小到高中的優秀選手赴密西根州底特律勞倫斯科技大學（Lawrence Technological University）參賽，並由國際AI教育協會理事長羅堅泰領隊，進行3天競賽與考驗。

辦事處恭賀台灣隊伍獲佳績，學子的優異成績也讓世界各隊參賽者，看見台灣學生AI科學基礎與競爭力，期許所有參賽學生未來繼續築夢踏實，發揚台灣實力。

辦事處並派員赴賽場觀賽、加油打氣，於第一時間向獲獎的年輕學子們頒發總統蔡英文及副總統賴清德的賀電，表彰參賽學生的辛勤努力，盼未來持續發光發熱。

台灣隊今年一舉拿下科展創意賽初級組（Exhibition Jr.）Dreamer第一名最佳人氣獎、科展創意賽高級組 （Exhibition Sr.）Smart Home Hub第一名及主題賽初級組（Game Jr.）第六名等。

其他戰績包括主題賽高級組（Game Sr.）第一名，台灣創世神隊Creator God獲得醫療機器人世界賽第二名，台灣FAME名揚四海隊獲得醫療機器人世界賽第三名等。（編輯：張芷瑄）1130513

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