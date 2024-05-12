台北浴佛大典萬人參與 倡蔬食護大地

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（中央社記者張雄風台北12日電）慈濟今天舉辦台北浴佛大典，估計上萬人參與，除了慶祝佛誕節外，並結合母親節、全球慈濟日「三節合一」；今年以蔬食護大地為核心，盼大家改變生活習慣，守護眾生、愛護地球。

慈濟基金會今晚在中正紀念堂舉辦「2024年佛誕浴佛孝親感恩祈福會」，浴佛大典不僅慶祝佛誕節，更結合了母親節和全球慈濟日，將三重意義融為一體。

慈濟指出，今天活動超過萬人與會，包括總統蔡英文、前總統馬英九、各國使節、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜等人均親臨現場，並與萬人一同唱誦「爐香讚」佛樂。

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慈濟於現場活動中由人群排出「共善信願行 蔬食護大地」文字，表達3年多的COVID-19疫情逐漸趨緩，是對全人類的大哉教育，認知眾生平等，要將愛護人類的這份心擴及動物，故而茹素，讓大家願意改變生活習慣，共同守護眾生、愛護地球。

慈濟表示，為讓許多不方便出門或無法到各地靜思堂參與慈濟浴佛的大眾，有參與浴佛的機會，也在部分縣市推動行動浴佛活動，讓更多人有祈願平安的機會。（編輯：張雅淨）1130512