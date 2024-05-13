早安世界》太陽閃焰強烈磁暴估今上半天結束 台灣沒機會賞極光

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太陽閃焰強烈磁暴估今上半天結束 台灣沒機會賞極光

強烈磁暴來襲，全球極光大爆發。氣象署12日表示，這起磁暴事件是多起日冕物質拋射累加而成，最強時間已過，預估13日上半天結束，目前沒有傳出對電力系統的災情，未來等事件結束後進行檢查才會知道。同時氣象署解釋，雖然台灣緯度和墨西哥差不多，但由於與北極距離較遠，因此這次磁暴事件，台灣沒有看到極光的機率。 （看完整報導）

杜絕信用卡盜刷 手機檢核機制擬擴大至百貨App、第三方支付

今年首季評議中心受理信用卡爭議款爭議案件飆高至349件，創史上同期新高，其中98%與詐騙有關。評議中心指出，金管會去年第4季起要求限定持卡人手機才能綁定3大Pay後，今年首季綁卡盜刷爭議案件已大幅下滑。金管會8日進一步開會，研議將綁卡手機號碼檢核機制進一步拓展至百貨公司App綁卡或第三方支付綁卡上。 （看完整報導）

台東自由行住宿補貼8月開跑 平日每房最高1000元

觀光署12日宣布觀光振興花蓮方案的台東部分，6月1日起台灣好行及台灣觀巴優惠措施率先實施，結合花東縱谷行，好行花東免費搭乘、觀巴花東2折優惠；團體旅遊補助在7月到9月實施，旅行業辦理2天1夜以上旅遊團、每團20人以上，住宿台東每團最高補助1.5萬元，每家旅行社最多2團；自由行住宿補貼方面，觀光署指出，從8月起到9月底，週一到週四住宿台東地區，每房每晚最高補助1000元。 （看完整報導）

立陶宛總統選舉登場 同時舉辦雙重國籍公投

立陶宛總統選舉12日登場，選舉結果預計當地時間深夜或午夜過後揭曉。立陶宛同時就雙重國籍舉行修憲公投；一旦通過，則持有立陶宛國籍者不須放棄國籍，也可成為其他國家公民。但基於國家安全考量，國會限定立陶宛人僅可同時持有「友好國家」及立陶宛國籍，不得同時持有俄羅斯、白俄羅斯等「不友善」國家國籍。 （看完整報導）

喬治亞5萬民眾首都集會 抗議境外影響力法案

喬治亞約5萬民眾11日在首都特比利西集會，抗議政府提出的「境外影響力」法案，該法案要求任何從國外獲得超過20%資金的獨立非政府組織必須登記為「外國代理人」，否則將處以罰款。批評者將此法案視為模仿俄羅斯壓制異見的法律，稱之為「俄羅斯法」。美國國家安全顧問蘇利文表示，這項法案與民主價值背道而馳，並強調與喬治亞人民站在一起。 （看完整報導）

2024歐洲歌唱大賽Nemo奪冠 非二元性別歌手第一人

瑞士歌手尼莫11日贏得「歐洲歌唱大賽」，成為賽史首位奪冠的非二元性別歌手。今年歐洲歌唱大賽有25個國家參賽，但大部分焦點都集中在以色列晉級決賽的爭議上。以色列選手戈蘭上台表演時，觀眾席同時響起了歡呼聲和噓聲，她最後以375分拿到第5名。 （看完整報導）

賈新興：全球均溫連11個月破紀錄 世紀末增溫1.5度內難達成

氣象專家賈新興12日指出，今年4月全球均溫15.03度為同期新高，是史上最熱的4月，較工業革命時期高1.58度，連11個月刷新紀錄；若不積極減碳，世紀末增溫可能難在1.5度內。賈新興說明，目前觀察去年至今全球增溫的原因之一，可能是受到聖嬰現象影響，估計8、9月聖嬰現象會結束，回歸到一般的氣候型態，屆時可再觀察氣溫變化。 （看完整報導）

福衛八號拚明年10月升空 試拍月球影像首曝光

福爾摩沙衛星八號計畫預計於2025年10月搭乘SpaceX火箭升空，拍攝更高畫質、更即時的地表影像。福八團隊首次展示光學鏡頭上太空出任務前，從國家太空中心（TASA）試拍月亮的影像，連遠在38萬公里之外的月球表面，遍布大小不一的坑洞都清晰可見。TASA主任吳宗信說，未來福五、福八從外太空拍攝地表同一個地區，因福八解析度較佳，成像也會更清楚銳利。 （看完整報導）

專題 / 台灣外交新頁 裴洛西、維特齊回顧訪台關鍵時刻

總統蔡英文8年執政期間，台灣國際聲量大增，各國政要競相訪台，成為一股熱潮。2022年時任美國國會眾議院議長裴洛西讚揚蔡總統為勇敢且可靠的領導人，並表示若再度受邀將樂意訪台；捷克參議院議長維特齊則強調台捷共享價值，並對蔡總統的領導力給予高度評價；日本國會友台團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司也肯定蔡總統提升台灣國際影響力的努力。 （看完整報導）

SBL裕隆挺過風波2連霸 40歲周士淵奪FMVP還想再戰

上季風光勇奪SBL冠軍的裕隆納智捷，休賽季卻受假球、簽賭案影響，一度使本季衛冕之路充滿挑戰。裕隆12日SBL總冠軍賽最終戰以88比84險勝台灣啤酒，完成2連霸，征戰逼近20個賽季的40歲裕隆老將周士淵如願抱回FMVP，忍不住泛淚的他透露，還想延續籃球生涯。 （看完整報導）

開箱老照片》民主女神號抵達基隆港

以推翻中國政權、散播民主訊息的廣播船民主女神號，在將近2個月的航程後，1990年5月13日抵達基隆港。民主女神號是由法國的一群民主鬥士所組成，為了悼念在六四天安門事件犧牲的英雄，這艘船由法國航向中國，計畫用強力的廣播訊號向中國民眾宣揚民主自由。這艘象徵民主的船隻，後來雖然因國際壓力被迫停駛，卻在自由的歷史上，寫下精彩一頁。（看完整報導）

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